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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El impacto económico de la visita del Papa León XIV

 

09/11/2026 | 10:59Redacción Cadena 3

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Damián di Pace Por Damián di Pace

La visita del papa León XIV a la República Argentina no solo constituye un hito histórico en materia política y social, sino que también representa un fuerte impulso para la economía del país. 

Según proyecciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la suma del movimiento en traslados, hospedajes, gastronomía y la venta de bienes o merchandising vinculado al Santo Padre alcanzará un volumen estimado de 270 millones de dólares.

El impacto del fenómeno ya comenzó a registrarse de manera directa en el sector comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la última semana, los barrios porteños de Flores y Once experimentaron un aumento inusual en su nivel de actividad económica, impulsado principalmente por la venta masiva de banderas, estampitas y diversos artículos conmemorativos.

El "delivery religioso" más grande de la historia

Más allá del movimiento turístico y del consumo masivo de los fieles, la visita papal contempla un despliegue logístico de dimensiones inéditas para abastecer al personal que trabaja detrás de escena. A lo largo de todas las jornadas programadas en la agenda oficial, se brindará un servicio asistencial que incluirá la distribución de 100.000 raciones de alimento.

Este operativo alimentario —calificado como el "delivery religioso" más grande de la historia— está destinado a cubrir las necesidades diarias de los miles de trabajadores y voluntarios que sostienen la organización y la seguridad del evento. Entre ellos se encuentran efectivos de las Fuerzas Armadas, miembros de las fuerzas de seguridad, personal de bomberos, prestadores de servicios de salud y colaboradores civiles, muchos de los cuales prestan servicio en guardia continua y acampan en los predios habilitados.

De esta manera, la denominada "economía papal" se consolida a través de dos canales paralelos: por un lado, el consumo derivado de la masa de concurrentes y visitantes; por el otro, la estructura de servicios e insumos necesarios para garantizar la logística del evento.

Lectura rápida

¿Qué representa la visita del papa León XIV a Argentina? Un hito histórico en política y sociedad, con un fuerte impulso a la economía del país.

¿Cuánto se estima que generará la visita en términos económicos? Se estima un volumen de 270 millones de dólares por traslados, hospedajes y merchandising.

¿Dónde se ha registrado un aumento en la actividad económica? En los barrios de Flores y Once en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué es el "delivery religioso" mencionado? Un operativo que distribuirá 100.000 raciones de alimento a trabajadores y voluntarios durante la visita papal.

¿Cómo se consolida la "economía papal"? A través del consumo de visitantes y la logística de servicios e insumos necesarios para el evento.

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