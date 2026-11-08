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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El Gobierno ultima la logística oficial ante la inminente llegada del papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia detalló el trabajo conjunto entre el Gobierno, la Iglesia, CABA, PBA y Córdoba para organizar la histórica visita pastoral al país.

08/11/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que se encuentran en marcha las gestiones para la llegada del papa León XIV a la Argentina. En su mensaje, la funcionaria definió la visita papal como un "acontecimiento histórico" y formalizó el inicio de las tareas de organización institucional.

Según precisó la secretaria general, el Gobierno nacional coordina la logística y el operativo de recepción de manera articulada con las autoridades de la Iglesia Católica y los equipos de gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires (PBA) y la provincia de Córdoba.

Para finalizar su comunicado, la funcionaria manifestó sus expectativas respecto al impacto del viaje pastoral en la sociedad: "Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'".

Con esta confirmación oficial se puso en marcha la agenda de trabajo interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y las distintas jurisdicciones provinciales para definir los detalles del itinerario pontificio.

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Lectura rápida

¿Quién anunció la llegada del papa León XIV a Argentina?
La llegada fue anunciada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

¿Qué considera la funcionaria sobre la visita papal?
La funcionaria la define como un "acontecimiento histórico".

¿Con quién coordina el Gobierno la logística de la visita?
El Gobierno nacional coordina con las autoridades de la Iglesia Católica y los equipos de gestión de CABA, PBA y Córdoba.

¿Qué espera la funcionaria de la visita del papa?
Espera que sea una oportunidad para que todos los argentinos se encuentren unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'.

¿Qué se puso en marcha con la confirmación oficial?
Se puso en marcha la agenda de trabajo interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y las distintas jurisdicciones provinciales.

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