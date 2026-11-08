El Gobierno ultima la logística oficial ante la inminente llegada del papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que se encuentran en marcha las gestiones para la llegada del papa León XIV a la Argentina. En su mensaje, la funcionaria definió la visita papal como un "acontecimiento histórico" y formalizó el inicio de las tareas de organización institucional.

Según precisó la secretaria general, el Gobierno nacional coordina la logística y el operativo de recepción de manera articulada con las autoridades de la Iglesia Católica y los equipos de gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires (PBA) y la provincia de Córdoba.

Para finalizar su comunicado, la funcionaria manifestó sus expectativas respecto al impacto del viaje pastoral en la sociedad: "Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'".

Con esta confirmación oficial se puso en marcha la agenda de trabajo interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y las distintas jurisdicciones provinciales para definir los detalles del itinerario pontificio.

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