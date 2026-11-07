El arzobispo de Salta invita a la reconciliación con la visita del papa León XIV

El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, exhortó a que la visita del papa León XIV sea una oportunidad de encuentro y reconciliación.

Cargnello resaltó que "si no salimos de la agresión permanente, no hay futuro". En este sentido, expresó su esperanza de que la visita papal brinde "respiro para reconocernos como hermanos".

Asimismo, pidió que esos días sean de paz y que el Papa ayude a dar un paso hacia la reconciliación de los argentinos. "Es momento de bajar un poco del pedestal de nuestro orgullo y darnos cuenta de que sin los demás no podemos", concluyó Cargnello.

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Informe de Elisa Zamora.