El arzobispo de Salta invita a la reconciliación con la visita del papa León XIV
Mario Antonio Cargnello destaca la visita del Papa como una oportunidad para la reconciliación entre los argentinos. "Si no salimos de la agresión permanente, no hay futuro", dijo en Cadena 3.
07/11/2026 | 09:55Redacción Cadena 3
FOTO: El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, junto a Francisco.
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Audio. El arzobispo de Salta invita a la reconciliación con la visita del papa León XIV
Panorama Federal
El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, exhortó a que la visita del papa León XIV sea una oportunidad de encuentro y reconciliación.
Cargnello resaltó que "si no salimos de la agresión permanente, no hay futuro". En este sentido, expresó su esperanza de que la visita papal brinde "respiro para reconocernos como hermanos".
Asimismo, pidió que esos días sean de paz y que el Papa ayude a dar un paso hacia la reconciliación de los argentinos. "Es momento de bajar un poco del pedestal de nuestro orgullo y darnos cuenta de que sin los demás no podemos", concluyó Cargnello.
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Lectura rápida
¿Quién exhortó a la visita del papa?
El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, exhortó a la visita del papa León XIV.
¿Qué mensaje transmitió Cargnello?
Cargnello destacó que sin salir de la agresión permanente, no hay futuro.
¿Qué espera de la visita papal?
Espera que brinde respiro para reconocernos como hermanos.
¿Qué pidió Cargnello para esos días?
Pidió que sean días de paz y que se dé un paso hacia la reconciliación de los argentinos.
¿Cuál es el mensaje final de Cargnello?
Es momento de bajar del pedestal del orgullo y reconocer la importancia de los demás.