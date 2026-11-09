Bartolacci valoró el mensaje del Papa sobre las universidades: "Hay que hacerlo carne en elecciones"

FOTO: El rector de la UNR destacó la referencia del Papa a la educación universitaria

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, llegó este lunes a la Universidad Católica Argentina (UCA), donde León XIV mantendrá un encuentro con organizaciones e instituciones del mundo del trabajo. En la previa de la actividad, destacó las primeras intervenciones del Pontífice durante su visita al país y manifestó su expectativa por escuchar el mensaje que brindará ante los representantes de distintos sectores.

"Fue muy importante, por supuesto, la visita tanto como jefe de Estado como líder espiritual. Fue muy relevante la primera intervención del día de ayer", señaló Bartolacci. En particular, valoró que el Papa haya incorporado referencias explícitas a la necesidad de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

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?? BARTOLACCI PARTICIPA DEL ENCUENTRO CON LEÓN XIV EN LA UCA: "HAY QUE HACER CARNE SU MENSAJE EN LAS ACCIONES" El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, destacó la referencia del Pontífice a la educación, la formación profesional, las universidades. https://t.co/Zk9hlrakBU — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 9, 2026

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El rector recordó que semanas atrás tuvo la oportunidad de acercarle al Pontífice un documento sobre la situación de las universidades argentinas. En ese sentido, consideró que sus palabras representan una orientación para afrontar los desafíos sociales: "Entiendo que lo que está contenido en la última encíclica y en su última intervención es una especie de hoja de ruta de lo que debemos asumir como parámetros para poder construir una sociedad con otros umbrales de reconocimiento, diálogo y convivencia".

Al ser consultado por la imagen del Papa junto al presidente Javier Milei y representantes de los distintos poderes del Estado, en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y las universidades por el financiamiento, Bartolacci prefirió destacar el valor institucional de la escena. "La escena de ayer fue un gesto de madurez institucional de la Argentina que no suele ser muy frecuente y que es saludable", sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia de que representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, con diferentes posiciones políticas, hayan coincidido para escuchar al Pontífice. Sin embargo, advirtió que ese gesto debe tener continuidad: "Ese gesto de madurez institucional, de convivencia, después tiene que traducirse en acciones. Hay que tomar el mensaje, revisar nuestras prácticas".

Sobre las referencias a la educación superior, insistió en que no alcanza con valorar públicamente las palabras de León XIV. "Para nosotros fue muy relevante realmente que su santidad haya incorporado en su primera intervención en la Argentina una referencia tan específica a la cuestión universitaria. Que lo haya dicho tan expresamente es extraordinario", expresó. También manifestó su expectativa de que los aplausos del presidente Milei durante ese tramo del discurso se traduzcan en decisiones concretas.

Por último, Bartolacci pidió prestar atención a los planteos del Papa sobre las prioridades sociales y el cuidado de los sectores más vulnerables. En particular, mencionó el mensaje que León XIV transmitió durante su visita al Cotolengo Don Orione. "Hay que hacer de ese mensaje carne en las acciones que generamos, fundamentalmente quienes tenemos algún tipo de responsabilidad institucional", concluyó.