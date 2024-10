También en 'Autosport' se preguntan si Colapinto no es la solución para Red Bull

Otro peso pesado en la opinión sobre la realidad de la Fórmula 1 analiza la posible llegada de Franco Colapinto a Red Bull Racing para 2025. Se trata nada menos que de la revista inglesa 'Autosport', una de las máximas referencias del periodismo del automovilismo internacional, que a través de su periodista 'senior', Johnathan Noble se pregunta hoy si el joven piloto argentino no sería la solución al 'headache' -dolor de cabeza- que los 20 millones de dólares perdidos por la tercera posición en constructores le están causando a la escuadra de Milton Keynes.

Los malos resultados de Pérez le están haciendo perder mucho dinero a Red Bull

Noble, analiza que, si bien Liam Lawson parece dar la talla para la F1, quitarlo del RB Formule One Team, sería quitarle una pieza vital, como desvestir un santo para vestir otro. También, señala que al otro proyecto de su academia, el francés Isack Hadjar, le estaría faltando un año más de pruebas y experiencias.

Por último -y lo que más nos interesa-, el periodista inglés señala que un nuevo escenario se abrió en México y es el de "sacar a Franco Colapinto de las garras de Williams para tratar de aprovecharlo el año que viene?". ¿Qué tal, no?

Las declaraciones de Christian Horner y las de Helmut Marko, en alusión al argentino durante el GP del fin de semana, configuran el resto del contexto, en la nota de Autosport. Como también la gran impresión que ha causado el decidido apoyo de las empresas argentinas a Colapinto. Agregamos nosotros, que tampoco le ha pasado desapercibida a nadie la entretenida charla del empresario Carlos Slim con Franco, en pleno paddock y para que todo el mundo los viera.

Un análisis muy bien hecho, que les compartimos debajo, con versión en castellano del artículo "Is Colapinto the answer to Red Bull’s $20 million Perez headache?":

Franco Colapinto podría ser la respuesta inesperada a los problemas de Red Bull F1 y al dolor de cabeza que están teniendo con Sergio Pérez.

Jonathan Noble

Los continuos problemas de Sergio Pérez en esta temporada 2024 de la Fórmula 1 han dejado a sus jefes de Red Bull con un fuerte dolor de cabeza de 20 millones de dólares de cara a qué hacer con él en el futuro. Antes, su falta de puntos no era mucho más que una molestia, y sólo tenía un impacto en las posiciones del Mundial de Pilotos del propio corredor mexicano, pero ahora las cosas se han vuelto mucho más críticas.

Y es que McLaren y Ferrari han dado un paso adelante. Red Bull se enfrenta a la realidad de que, al no conseguir Pérez los puntos esperados, corre el riesgo de terminar tercero en el Mundial de Constructores de este año si no mejora rápidamente la velocidad del coche. El resurgimiento de los de Maranello, con dos victorias consecutivas y otros dos podios en Austin y México, les ha ayudado a unirse a McLaren en la clasificación de equipos, superando a los de Milton Keynes.

McLaren sigue en cabeza con 566 puntos, mientras que Ferrari está 29 por detrás, con 537, dejando a Red Bull en la tercera posición, con 512 tantos. Aunque la distancia que separa a los de las bebidas energéticas de sus perseguidores no es matemáticamente insalvable, ya que aún quedan muchos puntos en juego, la realidad es que Red Bull apenas se mantiene a la cola de las dos escuderías que mandan ahora mismo en la F1, por lo que tienen pocas esperanzas de cambiar la situación.

El rendimiento actual del RB20 es también la razón por la que parece que hay poco que ganar en presionar para que haya un cambio de piloto antes de que acabe 2024, porque nadie va a ser capaz de llegar y tener la garantía de salvar la difícil situación lo suficiente en estos momentos.

Terminar por detrás de McLaren y Ferrari tendrá consecuencias importantes para Red Bull, porque sabe muy bien que el sistema de premios económicos de la F1 se basa en la posición en el Mundial de Constructores. Por lo tanto, un tercer puesto al final de la presente campaña, en lugar de ganar, como parecía muy probable en la fase inicial, supondrá un gran golpe financiero.

Y si llega el momento de analizar por qué se ha acabado con 20 millones de dólares menos de lo esperado -las posiciones en el campeonato están valoradas en unos 10 millones cada una-, se tendrá que mirar a los puntos que Pérez se ha dejado en el tintero a lo largo de la temporada. Es este elemento el que sin duda dictará lo que haga Red Bull a la hora de decidir quién será el compañero de Max Verstappen en 2025.

Ahora mismo, todo apunta a que Liam Lawson se llevará el gato al agua si sigue haciendo lo que está haciendo. El neozelandés ha mostrado un gran estado de forma desde que regresó a la Fórmula 1 como sustituto de Daniel Ricciardo desde el Gran Premio de Estados Unidos. Aunque tal vez se excedió de lo que se esperaba de él al chocar con Pérez -y luego hacerle una peineta- en México, lo que también ha demostrado es que está más que listo para afrontar el reto, una característica que los jefes de Red Bull siempre quieren ver.

Pero la decisión de la escudería británica sobre los pilotos no es tan sencilla como elegir a los dos mejores candidatos posibles, porque también hay que tener en cuenta lo que ocurre en Visa CashApp RB. No tiene sentido trasladar a todos los pilotos buenos a la escudería principal para mejorar en el Mundial de Constructores si eso deja a RB con una alineación que le hace descender. Un ascenso de Lawson en 2025 sólo podría producirse si se tuviera la certeza de que hay otro candidato fuerte para encajar como compañero de Yuki Tsunoda.

El siguiente piloto en la escalera de Red Bull es Isack Hadjar, pero, a pesar de su buena temporada en la Fórmula 2, es casi seguro que se beneficiaría más de tener un año de pruebas y de trabajo de desarrollo para adaptarse a la F1 antes de ser empujado a RB, metida en una batalla en la zona media.

Sin embargo, otro escenario interesante surgió durante el Gran Premio de México, y es el de Red Bull intentando sacar a Franco Colapinto de las garras de Williams para aprovecharlo el año que viene. El argentino ha causado una gran impresión desde que los de Grove le subieron al monoplaza en el Gran Premio de Italia, sumando puntos y convirtiéndose en uno de los favoritos de los aficionados.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, ha alabado sus actuaciones, ha dicho recientemente que está "haciendo girar cabezas" y declaró a los medios de comunicación en México que no estaría haciendo su trabajo si no preguntara por su disponibilidad. Algunas fuentes han sugerido que hay otro interés clave por parte de Red Bull, y es el de entrar en el mercado de patrocinadores latinoamericanos, ya que el interés en la región se está disparando por el momento de Colapinto.

Para los de Milton Keynes, la incorporación de Pérez ha supuesto un gran beneficio en cuanto a sponsors, y parece que ya se presentan muchas oportunidades e interés por parte de los patrocinadores argentinos, algo que sin duda aprovechará Williams. Aunque han dicho en repetidas ocasiones que nada les gustaría más que ver a Colapinto conseguir un asiento para la F1 2025, sigue habiendo sugerencias de que lo que quieren ante todo es mantenerlo. Eso sugiere que cualquier asiento para el año que viene sería en calidad de cesión, en lugar de dejar que el joven sea un agente libre.

Desde la perspectiva de Red Bull, sin embargo, esto puede ser un punto problemático, ya que Helmut Marko admitió en el Autódromo Hermanos Rodríguez que no tiene interés en tomar a alguien a préstamo sólo para que lo haga mejor para cuando regrese. "El problema con él es que tiene un contrato a largo plazo con Williams", comentó el austriaco al 'Kleine Zeitung'. "No es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo".

La situación es llamativa en este momento, y no es de extrañar que el jefe del equipo Williams, James Vowles, insinuara que es bastante delicada cuando se le preguntó sobre lo que estaba pasando con Colapinto y RB. En declaraciones a 'F1 TV', dijo: "Colapinto se ha ganado su lugar en la grilla, y queremos ayudarle a encontrar un lugar en ese sentido. Lo que parece no te lo puedo decir en este momento, porque es muy delicado y realmente no hay mucho que discutir en este momento".

Mucho dependerá de lo que Williams considere que quiere hacer con Colapinto a largo plazo, y desde la perspectiva de Red Bull se entiende que hay otros candidatos en su lista que también están siendo considerados, por lo que es poco probable que pague más de la cuenta por cualquier cesión. Por lo tanto, no se sabe exactamente cómo quedarán las cosas con la alineación de pilotos de los de las bebidas energéticas en sus dos equipos para 2025, pero una cosa está clara: no aceptarán una pérdida de 20 millones de dólares en premios por segundo año consecutivo.

