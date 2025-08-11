El cumplimiento de normas de tránsito

Por Fernando Genesir

Muchos conductores muestran resistencia a ser controlados, manifestando que "no les gusta". Además, surge la preocupación por el uso del celular mientras se conduce, señalado como la principal infracción por los argentinos.

Se destaca que, aunque los ciudadanos conocen las normas de tránsito, como las velocidades máximas en diferentes tipos de vías, muchos no las cumplen.

El 60% de los encuestados afirma que respeta las normas siempre, mientras que un 40% admite cumplirlas parcialmente.

Entre las principales infracciones se menciona el no respeto a las prioridades en rotondas, y el exceso de velocidad se identifica como un problema más en el interior del país.

El informe de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro plantea una crítica hacia la cultura vial en el país y plantea la necesidad de reflexionar sobre la educación vial y el compromiso ciudadano para mejorar la seguridad en las calles.

Conocemos la norma, pero no la cumplimos. Es un tema de conciencia y responsabilidad al volante.