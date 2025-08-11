Defensa y Justicia derrotó a Riestra 1-0 y se acerca a la cima de la zona A

Defensa y Justicia derrotó por 1 a 0 a Riestra al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Norberto Tomaghello, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El autor del único gol de la noche fue el delantero Abiel Osorio, quien convirtió de penal en el segundo minuto de descuento de la segunda parte.

Con el triunfo, el “Halcón” alcanzó la cuarta posición de la zona A, con siete unidades, mientras que el elenco dirigido por Gustavo Benítez es sexto en el grupo B, con un punto menos.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por el entrenador Mariano Soso será local de Newell’s, el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 14:00 horas, mientras que el “Malevo” visitará a Rosario Central, el sábado 16 de agosto a las 18:30.

La primera llegada del partido fue para la visita, a los dos minutos, con un remate desde el borde del área del delantero Jonathan Herrera que salió a las manos del arquero Enrique Bologna.

El local llegó a los 18 minutos mediante un remate del lateral Alexis Soto desde la frontal del área, tras una buena jugada colectiva, con un tiro bajo y cruzado de derecha, contenido por el guardameta Ignacio Arce.

La mejor situación de peligro del primer tiempo fue para Defensa, a los 28 minutos, con un cabezazo del delantero Juan Miritello, quien anticipó en el primer palo y metió un testazo cargado de potencia, que salió al medio y fue detenido por Arce.

Ya en el complemento, la primera chance fue del “Malevo”, a los 10 minutos, con una corrida por izquierda del delantero Jonathan Herrera, que terminó en un remate bajo al primer palo, desviado por poco.

Nueve minutos más tarde, Soto desbordó por izquierda y metió un centro atrás que fue rematado de primera por el delantero Nicolás Stefanelli, desde el borde del área, pero su remate, que tenía destino de gol, fue bloqueado por el defensor Juan Randazzo.

En 40 minutos de la segunda mitad, una buena combinación ofensiva entre los atacantes Nicolás Benegas y Antony Alonso dejó al uruguayo mano a mano ante el “Beto” Bologna, pero su remate se fue alto por el primer palo.

En el segundo minuto de descuento, una mano del volante Milton Céliz en el área generó un penal que fue convertido por el delantero Abiel Osorio, quien abrió el pie derecho y remató con suavidad, a media altura.

Además, en el sexto minuto de adición, Osorio vio la tarjeta roja por una simulación que le significó ser amonestado por segunda vez. En la primera ocasión, al exjugador de Vélez le habían mostrado la amarilla por quitarse la camiseta festejando el gol convertido apenas cuatro minutos atrás.

En un partido en el que la emoción llegó sobre el final, Riestra tuvo la última jugada de gol en el undécimo y último minuto de adición, con un cabezazo del arquero “Nacho” Arce en el área contraria, que se metía en el ángulo pero fue detenido de gran manera por Bologna, sobre su palo derecho.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2025.

Interzonal.

Fecha 4.

Defensa y Justicia 1-0 Riestra.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Lucas Novelli.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Emanuel Aguilera, Alexis Soto; César Pérez, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Nicolás Caro Torres, Rodrigo Gallo; Leonardo Landriel, Mateo Ramírez, Pablo Monje; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Gol en el segundo tiempo: 47m. Abiel Osorio de penal (D).

Incidencia en el segundo tiempo: 51m. Abiel Osorio expulsado (D).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Jonatan Goitia por Pablo Monje (R) y Antony Alonso por Leonardo Landriel (R), 12m. Facundo Miño por Rodrigo Gallo (R); 17m. David Barbona por César Pérez (D) y Nicolás Stefanelli por Juan Miritello (D); 21m. Milton Céliz por Mateo Ramírez (R), 33m. Nicolás Benegas por Jonathan Herrera (R); 37m. Agustín Hausch por Ezequiel Cannavo (D), 49m. Tobías Rubio por Aaron Molinas (D).