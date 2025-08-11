Ramiro Marra liquidó a Riquelme: "Es el peor dirigente de la historia”

FOTO: Ramiro Marra, el libertario que convirtió a Riquelme y Boca en su blanco favorito.

El economista y legislador de la Ciudad de Buenos Aires como jefe de bloque de La Libertad Avanza, convirtió a Riquelme y Boca en uno de sus puntos a criticar abiertamente en sus redes sociales.

Desde acusaciones con datos falsos hasta propuestas insólitas, sus publicaciones en redes muestran un patrón: confrontar para hacer ruido.

Del Medel-gate a “el peor dirigente de la historia”

En enero de 2025, Marra encendió la mecha en X (Twitter) asegurando que Boca había pagado 4 millones de dólares por Gary Medel, quien apenas jugó 11 partidos. La frase iba acompañada de un misil directo: “Riquelme es el peor dirigente de la historia de Boca”.

La realidad lo desmintió rápido: Medel había llegado libre y el gasto se reducía a su contrato. Sin embargo, Marra redobló la apuesta y comparó al presidente “Xeneize” con Daniel Passarella, recordado por el descenso de River.

“Llevan a Boca al fracaso”

Meses antes, tras una derrota frente a River y la eliminación en la Copa Sudamericana, el libertario había escrito: “Riquelme y su Consejo de Fútbol están llevando a Boca al fracaso”. El mensaje, breve y filoso, buscaba agitar a una hinchada ya caliente con el rendimiento del equipo.

Contra la postura anti-SAD

Marra también choca con la línea institucional del club. En 2023, Boca emitió un comunicado contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Él respondió: “Soy hincha de Boca y no me sentí representado”, defendiendo la transformación de los clubes en empresas, como ocurre en gran parte de Europa.

Un proyecto político disfrazado de pasión

En los últimos meses, el libertario comenzó a subir contenido nostálgico de la era dorada de Boca, acompañado de frases que dejan entrever sus aspiraciones: “Sueño con volver al club siendo protagonista y hacer historia”. Según trascendió, busca posicionarse como alternativa opositora, por fuera tanto del riquelmismo como del macrismo.

Las publicaciones de Ramiro Marra contra Riquelme y Boca no son aisladas. Se trata de una estrategia comunicacional que combina provocación, ideología y ambición política.

Entre datos erróneos, analogías incendiarias y propuestas polémicas, logró instalar su nombre en la conversación “Xeneize”.