Espectáculos

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el supuesto juicio a "La China" Suárez

El actor chileno se mostró tranquilo y evitó hablar sobre la madre de sus hijos.

11/08/2025 | 17:54Redacción Cadena 3

FOTO: Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el supuesto juicio a la China Suárez

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras los rumores de una supuesta denuncia a la China Suárez por el polémico posteo que publicó en su cuenta de Instagram horas antes de emprender viaje a Turquía junto a su pareja Mauro Icardi y su hija Rufina, dejando a los pequeños Magnolia y Amancio con su padre.

En diálogo con un móvil de Intrusos, el actor chileno se refirió a la llegada de sus hijos a la Argentina: “Vuelven los chicos a las actividades escolares”.

Cuando la cronista indagó sobre las acciones legales que él tomaría contra su ex pareja, él intentó desestimar los rumores: "La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar y hablar".

Sobre su vida actual, reveló: "Por ahora estoy trabajando. Una serie que me tiene muy comprometido, se viene un estreno pronto, Papá x 2".

Lectura rápida

¿Qué declaró Benjamín Vicuña sobre la China Suárez?
Vicuña desestimó los rumores sobre acciones legales en su contra.

¿A quién dejó al cargo de sus hijos?
Dejó a los pequeños Magnolia y Amancio a cargo de su padre.

¿Qué comentó sobre sus hijos?
Dijo que vuelven a las actividades escolares.

¿En qué se encuentra trabajando Benjamín Vicuña?
Estaba trabajando en una serie llamada Papá x 2.

¿Qué informa una fuente cercana sobre su estado anímico?
Una fuente indicó que estaba furioso con su ex pareja por haberlo expuesto.

