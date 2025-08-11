Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el supuesto juicio a "La China" Suárez
El actor chileno se mostró tranquilo y evitó hablar sobre la madre de sus hijos.
11/08/2025 | 17:54Redacción Cadena 3
FOTO: Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el supuesto juicio a la China Suárez
Benjamín Vicuña rompió el silencio tras los rumores de una supuesta denuncia a la China Suárez por el polémico posteo que publicó en su cuenta de Instagram horas antes de emprender viaje a Turquía junto a su pareja Mauro Icardi y su hija Rufina, dejando a los pequeños Magnolia y Amancio con su padre.
En diálogo con un móvil de Intrusos, el actor chileno se refirió a la llegada de sus hijos a la Argentina: “Vuelven los chicos a las actividades escolares”.
Cuando la cronista indagó sobre las acciones legales que él tomaría contra su ex pareja, él intentó desestimar los rumores: "La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar y hablar".
Sobre su vida actual, reveló: "Por ahora estoy trabajando. Una serie que me tiene muy comprometido, se viene un estreno pronto, Papá x 2".
Lectura rápida
¿Qué declaró Benjamín Vicuña sobre la China Suárez?
Vicuña desestimó los rumores sobre acciones legales en su contra.
¿A quién dejó al cargo de sus hijos?
Dejó a los pequeños Magnolia y Amancio a cargo de su padre.
¿Qué comentó sobre sus hijos?
Dijo que vuelven a las actividades escolares.
¿En qué se encuentra trabajando Benjamín Vicuña?
Estaba trabajando en una serie llamada Papá x 2.
¿Qué informa una fuente cercana sobre su estado anímico?
Una fuente indicó que estaba furioso con su ex pareja por haberlo expuesto.
[Fuente: Noticias Argentinas]