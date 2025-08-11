Se recupera el consumo de carne

Por Federico Albarenque

El consumo de carne en Argentina muestra signos de recuperación y llega a 114 kilos por habitante, lo que representa un crecimiento del 4,6% en comparación con el año anterior. Este dato proviene de la dirección nacional de ganadería, asesoría en agricultura, ganadería y pesca, en colaboración con INDEC, SENASA y Aduana.

En cuanto al desglose, la carne bovina se posiciona nuevamente como la preferida, con un consumo de 50,24 kilos por habitante. Este número se incrementó en 2,66 kilos respecto al promedio anterior. La carne porcina también se eleva a 17,9 kilos por habitante, con un aumento de 1,28 kilos, mientras que la carne aviar alcanza los 45,9 kilos, con una mejora de 1,06 kilos.

A pesar de estos incrementos, el consumo de carne bovina se mantiene bastante lejos del récord histórico registrado en 1956, cuando cada argentino consumía 100,8 kilos por año. Por otro lado, el dato sugiere que hoy en día, existe una mayor variedad de opciones nutricionales en el mercado.

Los argentinos han aumentado su consumo general de carne. Aunque no está claro si se consume más asado, sí se observa una mayor diversidad en las preparaciones, como milanesas y guisos. Sin embargo, el consumo de pescado sigue siendo bajo, apenas por debajo de 8 kilos al año.