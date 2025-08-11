FOTO: Caso Maradona: los jueces Gaig y Rolón rechazaron las recusaciones de la defensa de Luque

Los jueces Roberto Gaig y Pablo Rolón rechazaron las recusaciones de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, al tiempo que se sorteó a los magistrados que se pronunciarían sobre los pedidos de apartamientos.

Félix Linfante, uno de los abogados de Jana Maradona -hija del ex jugador-, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y afirmó que los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC) de San Isidro desestimaron las solicitudes formuladas por los abogados Julio Rivas y Francisco Oneto.

Los representantes legales de Luque realizaron las presentaciones ante la Justicia porque Rolón y Gaig asistieron al sorteo de los magistrados que asumieron la reanudación del juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

"Nos infunde un temor certero de que no serán imparciales", remarcaba el documento al basarse en la última audiencia multipropósito llevada a cabo el 18 de julio, cuando al inicio de la jornada, Gaig dijo que "su objetivo en el proceso es que la ciudadanía vuelva a confiar en la Justicia", una afirmación que, según los representantes legales, "no debe ser anunciada" a raíz de "la imparcialidad se da por sentada".

Los letrados señalaron que la presencia de los jueces en la audiencia realizada en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resulta "llamativa" ya que son "actos administrativos", motivo por el que esta situación "no puede considerarse una coincidencia inocua", sino que hay "un interés anticipado" de participar en este debate.

A su vez, el abogado Rodolfo Baqué indicó a NA que este lunes fueron designados a través de otro sorteo los magistrados Gonzalo Aquino (TOC N°1) y Marcela López Ramos, jueza subrogante del TOC N°4 y miembro del TOC N°5, quienes deberán expedirse sobre los apartamientos de Gaig y Rolón junto a Alberto Ortolani (titular del TOC N°7), aunque tienen la opción de excusarse a la hora de tomar la decisión.

Las partes aguardan a que se lleve a cabo otra audiencia amparada en el artículo 338 del Código Penal para comenzar a tratar los acuerdos probatorios y los testigos que declararían en el proceso (en el caso de que se apruebe su reanudación).

Además de Luque, los otros siete imputados son la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid, su coordinador, Mariano Perroni, y Nancy Edith Forlini, la jefa de Swiss Medical que dirigía la internación domiciliaria de Maradona en el partido bonaerense de Tigre.