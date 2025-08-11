La Liga de España se acerca a un partido oficial en EE.UU. con Villarreal-Barcelona

FOTO: La Liga de España está más cerca de un duelo oficial en EEUU, con un Villarreal-Barcelona

MADRID (AP) — La Liga de España estuvo más cerca de escenificar un partido de temporada regular en Estados Unidos. La federación española de fútbol aprobó el lunes una solicitud para que el partido entre Villarreal y Barcelona se juegue en Miami el 20 de diciembre.

El siguiente paso fue que la federación consiguió la aprobación de la UEFA y la FIFA.

El partido de la 17ma jornada de La Liga se jugó en el Hard Rock Stadium.

La Liga intentó por primera vez organizar un partido en Estados Unidos en 2018, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes. Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron.

Organizar un partido en el extranjero formó parte del objetivo de La Liga de promover el fútbol y su marca en otros países. La Liga mantuvo una asociación a largo plazo con Relevent Sports, el grupo de deportes y entretenimiento que formó parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, que incluyó el Hard Rock Stadium, los Dolphins de Miami, el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.