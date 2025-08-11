Veto y reclamo: encuentro en Rosario por derechos de personas con discapacidad

FOTO: Protesta en Rosario por los derechos de personas con discapacidad.

En un contundente gesto de unidad política y compromiso social, concejales rosarinos y legisladores provinciales y nacionales se reunieron este lunes 11 de agosto en el Palacio Vasallo para analizar la crítica situación que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad.

El encuentro tuvo como eje central el reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una normativa que había sido aprobada con amplia mayoría en el Congreso y que representaba un paso clave para garantizar derechos esenciales a este sector vulnerable de la población.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la jornada, desarrollada en el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre”, los funcionarios coincidieron en que el veto no solo constituye un retroceso en términos de inclusión y equidad, sino que además pone en riesgo el acceso a prestaciones básicas como salud, educación, transporte y acompañamiento terapéutico para miles de personas.

Los y las participantes remarcaron que la defensa de esta ley no responde a intereses partidarios, sino a un principio de humanidad y justicia social.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, llamaron a la unidad de fuerzas políticas y sociales para exigir la promulgación de la ley y visibilizar la problemática en la agenda pública y mediática.

Documento conjunto

El encuentro concluyó con la elaboración de un documento firmado por legisladores y concejales, en el que se expresa un firme rechazo al veto presidencial dispuesto por el presidente Javier Milei y se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que promulgue de manera inmediata la norma sancionada por el Congreso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El texto sostiene que la ley vetada “constituye una herramienta urgente y necesaria para garantizar derechos, sostener programas y reforzar políticas públicas esenciales”, y subraya que su anulación implicaría “un retroceso inaceptable en materia de inclusión, igualdad de oportunidades y protección social”.

Además, se propone continuar fortaleciendo esta Mesa de Trabajo interjurisdiccional para coordinar acciones concretas junto a organizaciones civiles, profesionales y familias, y convertir el compromiso con las personas con discapacidad en una verdadera política de Estado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro contó con una destacada participación de representantes de diversos espacios políticos. Entre ellos, los concejales Verónica Irizar, Alicia Pino, Caren Tepp, Norma López, Mariano Romero, Marisol Bracco, Anahí Schibelbein, María Fernanda Rey, Lisandro Cavatorta, Julia Irigoitia, Leonardo Caruana, María Fernanda Gigliani y Lucas Raspall.

A nivel nacional, asistieron los diputados Germán Martínez, Mónica Fein y Eduardo Toniolli, mientras que entre los legisladores provinciales estuvieron presentes Carlos Del Frade, Fabián Oliver, Sonia Martorano, Alejandra Rodenas, Miguel Rabbia, Verónica Baró Graf, Lionela Catallini, Varinia Drisun y Silvana Di Stefano.

La Mesa de Trabajo surgida en Rosario busca sostener la lucha iniciada el pasado 27 de junio durante la Jornada Pública en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contó con la participación de más de 50 organizaciones del sector.