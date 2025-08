La marcha contra el ajuste en discapacidad terminó en incidentes con la Policía

Se realizó frente al Congreso de la Nación una marcha y concentración contra el ajuste en discapacidad. La intervención policial y de gendarmería nacional argentina generó polémica, dado que había muchos uniformados rodeando a menores que estaban en silla de ruedas.

Los manifestantes expresaron su rechazo a la falta de inclusión. Uno de los participantes comentó: "Luchar contra la ignorancia de un primer mandatario que no entiende lo que es la inclusión, no entiende lo que es la primera barrera de vencer que es la barrera social".

La protesta se realizó en la Plaza del Congreso, epicentro de reclamos sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se congregaron familiares, pacientes, cuidadores, profesionales del área y organizaciones vinculadas al cuidado de personas con discapacidad.

Mientras los manifestantes continuaban con su protesta en la plaza, llegaron varios camiones de la Policía Federal y móviles de Gendarmería. En cuestión de minutos, la presencia de uniformados duplicó a la de los manifestantes, generando un clima de tensión.

Los manifestantes enfatizaron que la problemática radica en la falta de recursos para el tratamiento de los chicos con discapacidad. Se resaltó que "acá el tema pasa por lo que tienen que cobrar la obra social y los terapeutas".

"Todos importamos, no solo la gente que tiene plata"



En la movilización en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad, una manifestante remarcó que está ahí para "defender los derechos" de su hijo: "Me da más miedo que se quede sin terapia a que me pegue un policía". pic.twitter.com/03tSDpn7la