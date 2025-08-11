En vivo

“Sí, quiero”: el anuncio de casamiento de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La noticia fue confirmada por ella, quien sorprendió a sus más de 68 millones de seguidores en Instagram con una imagen de las manos entrelazadas, luciendo un impresionante anillo con un gran diamante. 

11/08/2025 | 19:28Redacción Cadena 3

FOTO: Cristiano y Georgina se casarán tras nueve años juntos y cinco hijos en común.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron dar el paso definitivo en su historia de amor, ya que se casarán después de nueve años juntos y cinco hijos en común.

La noticia fue confirmada por Rodríguez, quien sorprendió a sus más de 68 millones de seguidores en Instagram con una imagen de las manos entrelazadas, luciendo un impresionante anillo con un gran diamante.

Acompañó la foto con un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La publicación no tardó en viralizarse, acumulando más de cinco millones de “Me gusta” y más de 600 mil comentarios llenos de felicitaciones.

La pareja, que formó una de las familias más mediáticas y queridas del mundo del deporte, comparte la crianza de Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. En diversas entrevistas y en el documental de Netflix “Soy Georgina”, ambos dejaron en claro que sus hijos son su prioridad y que buscan inculcarles valores como la humildad, más allá de la fama y las comodidades que los rodean.

La historia de Cristiano y Georgina comenzó en el verano de 2016, en un encuentro que marcó a ambos para siempre, donde, según recordó la modelo en su serie documental, trabajaba en la tienda Gucci de Madrid cuando, al salir, se cruzó con el futbolista portugués, que estaba acompañado de su hijo mayor y algunos amigos.

“No quería ni mirarle. Tenía mucha vergüenza”, confesó, entre risas, sin imaginar que ese momento cambiaría el rumbo de su vida.

Para el astro del Al-Nassr, la conexión fue inmediata: “Fue como un clic. Se quedó en mi cabeza. Ésa es la pura verdad”, reconoció el futbolista, quien no tardó en buscarla nuevamente para iniciar una relación que, con el tiempo, se consolidaría como una de las más estables del mundo del deporte.

Aunque aún no se reveló detalles sobre la fecha o el lugar de la ceremonia, se espera que sea un evento de gran magnitud, acorde al estilo y al nivel de vida de la pareja. Los rumores apuntan a que podría celebrarse en un lugar emblemático de Portugal o España, rodeados de familiares, amigos y figuras destacadas del deporte y el espectáculo.

Lectura rápida

¿Quiénes se van a casar?
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán después de nueve años juntos.

¿Cuántos hijos tienen?
La pareja tiene cinco hijos en común.

¿Cuándo fue confirmada la noticia?
La noticia fue confirmada por Rodríguez a través de Instagram.

¿Dónde se conocieron?
Se conocieron en una tienda Gucci en Madrid en el verano de 2016.

¿Se sabe algo sobre la ceremonia?
Aún no se revelaron detalles, pero se espera que sea un evento de gran magnitud en Portugal o España.

