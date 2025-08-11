Huracán visita a Once Caldas en busca de ventaja en los octavos de final
El “Globo” quiere un buen resultado en Manizales para definir la serie ante su gente y recuperar la regularidad que tuvo a principios de año.
11/08/2025 | 19:31Redacción Cadena 3
FOTO: Huracán enfrenta a Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Huracán afrontará este martes un duelo clave ante Once Caldas, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde será la primera vez que ambos se enfrenten de manera oficial en un torneo internacional.
El encuentro se disputará desde las 19.00 en el Estadio Palogrande de Manizales, con arbitraje del brasileño Ramón Abatti y transmisión de D Sports.
El conjunto dirigido por Frank Kudelka llega con un andar irregular en el segundo semestre. Tras perder la final del Torneo Apertura ante Platense, el “Globo” disputó cuatro jornadas del Clausura, con triunfos ante Boca y Tigre, y derrotas frente a Belgrano y Estudiantes.
También quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Lanús. En el plano internacional, fue uno de los invictos de la fase de grupos, quedándose con el Grupo C.
Por su parte, Once Caldas atraviesa un momento difícil en la liga local. Luego de un buen Apertura, no pudo ganar en el Cuadrangular y en el actual Clausura suma apenas cinco fechas sin victorias.
Sin embargo, en la Copa Sudamericana logró avanzar como segundo del Grupo F, detrás de Fluminense, y en los playoffs eliminó con autoridad a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por un global de 7-0.
Datos del partido
Once Caldas vs. Huracán
Copa Sudamericana 2025 – Octavos de final (ida)
Hora: 19.00 (ARG)
Estadio: Palogrande, Manizales
Árbitro: Ramón Abatti (BRA)
VAR: Daniel Nobre (BRA)
Transmisión: D Sports
Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Hugo Nervo, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Lucas Carrizo; Leonel Pérez, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Kudelka.
Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Iván Rojas; Mateo García, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega contra Huracán? El Once Caldas.
¿Cuándo se juega el partido? Este martes a las 19.00.
¿Dónde se realiza el encuentro? En el Estadio Palogrande de Manizales.
¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro será el brasileño Ramón Abatti.
¿Cómo llega Huracán al partido? Con un andar irregular después de la final del Torneo Apertura, pero invicto en la fase de grupos.
[Fuente: Noticias Argentinas]