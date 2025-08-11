Huracán visita a Once Caldas en busca de ventaja en los octavos de final

FOTO: Huracán enfrenta a Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Huracán afrontará este martes un duelo clave ante Once Caldas, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde será la primera vez que ambos se enfrenten de manera oficial en un torneo internacional.

El encuentro se disputará desde las 19.00 en el Estadio Palogrande de Manizales, con arbitraje del brasileño Ramón Abatti y transmisión de D Sports.

El conjunto dirigido por Frank Kudelka llega con un andar irregular en el segundo semestre. Tras perder la final del Torneo Apertura ante Platense, el “Globo” disputó cuatro jornadas del Clausura, con triunfos ante Boca y Tigre, y derrotas frente a Belgrano y Estudiantes.

También quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Lanús. En el plano internacional, fue uno de los invictos de la fase de grupos, quedándose con el Grupo C.

Por su parte, Once Caldas atraviesa un momento difícil en la liga local. Luego de un buen Apertura, no pudo ganar en el Cuadrangular y en el actual Clausura suma apenas cinco fechas sin victorias.

Sin embargo, en la Copa Sudamericana logró avanzar como segundo del Grupo F, detrás de Fluminense, y en los playoffs eliminó con autoridad a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por un global de 7-0.

Datos del partido

Once Caldas vs. Huracán

Copa Sudamericana 2025 – Octavos de final (ida)

Hora: 19.00 (ARG)

Estadio: Palogrande, Manizales

Árbitro: Ramón Abatti (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Transmisión: D Sports

Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Hugo Nervo, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Lucas Carrizo; Leonel Pérez, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Kudelka.

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Iván Rojas; Mateo García, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.