Tres años de cárcel y una devolución millonaria, por defraudar a Instituto

Por Juan Federico

Devolver dos millones de pesos al club Instituto. Tres años de cárcel efectiva. Y decomiso de los bienes que pudo comprar gracias a la estafa.

Florencia Belén Mercado (27), una joven que vive en villa El Nailon, el pago chico de la barra brava Los Ranchos, acordó un juicio abreviado en la causa que se le sigue a ella y a otras dos personas acusadas de haber defraudado al club de Alta Córdoba con la compra fraudulenta de abonos para ir a la cancha de fútbol.

Según consta en la investigación que la fiscalia de Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, encaró junto a la división Ciberterrorismo de la Policía de Córdoba, en enero de 2024, tras una investigación propia, el club Instituto denunció que había detectado a delincuentes que a través de las redes sociales ofrecían pagar las cuotas, las entradas o los abonos para ir a la cancha a un precio bastante inferior al oficial. A todas luces, se trababa de una maniobra delictiva.

Fue entonces que la fiscalía llegó a dos primas, Florencia Belén Mercado (27) y Micaela Mercado (28), ya Javier Martín Ocampo (36), cajero de un conocido supermercado de Córdoba.

Según la acusación, a traves de una foto o algun otro metodo con el que pasaba inadverido, el cajero, con 11 años de experiencia en ese mismo trabajo, lograba copiar la numeración y la clave de seguridad de las tarjetas de débito o crédito con la que los clientes pagaban las compras.

Luego, le enviaba estos datos a las primas. Y ellas, a través de las redes sociales, comenzaban a ofrecer el servicio: pagar en línea con descuento.

Por sistema, para comprar entradas o abonos del fútbol de Instituto, primero hay que estar asociado. O sea, estos socios le deban sus propias contraseñas a las primas Mercado, quienes pasaban a adquirir las entradas o abonos pagando en línea con las tarjetas de crédito o débito cuyos datos habían obtenido de manera fraudulenta. A cambio, le cobraban a cada socio alrededor del 50 por ciento del valor real de la compra.

Cuando al verdadero dueño de la tarjeta utilizada le llegaba el resumen, se deba cuenta de que alguien más había utilizado los datos para realizar compras qué ahora desconocía.

En muchos casos, estos socios ya habían asistido al partido, por lo que la anulación de la compra terminaba por generarle un daño patrimonial al club, que recién entonces descubría el fraude.

Por eso, el fiscal no sólo imputó a las primas Mercado y al cajero Ocampo por asociación ilícita y estafas, sino que amplió la acusación contra 24 socios, acusados como participes de fraude, delito que contempla una pena de entre un mes y seis años de prisión.

"El socio no podía desconocer que se trataba de algo ilegal", resumió un investigador.

Ante el avance de la investigación, Florencia Belén Mercado, que ya lleva un año presa, acordó junto a su abogado Juan Pablo Bastos un juicio abreviado ante el juez de Control Milton Peralta. Por el lado de Instituto, asistieron los letrados Eliseo Videla y Joaquín Martínez Paz, ya que el club se presentó como querellante.

Mercado fue declarada culpable de los delitos de "asociación ilícita en calidad de miembro" y partícipe necesaria de "uso de datos no autorizados d tarjetas de crédito o débito".

Cabe destacar que en los últimos tiempos, en medio del caudal que no cesa de estafas de todo tipo que se denuncian en esa fiscalía, aparecen distintas causas que tienen a los clubes de fútbol como víctimas de estas maniobras.

La semana pasada, cuatro personas (dos varones de apellido Vergara y Díaz y dos mujeres de apellio Cabezas y Silvestre) fueron detenidas acusadas de una millonaria defraudación en contra del club Belgrano. En este caso, se investigan a al menos 500 socios que habrían contratado a los estafadores para pagar menos por sus abonos, por lo que se analiza la situación legal.

Al mismo tiempo, en este último caso se investiga, también, cómo los delincuentes obtuvieron los datos de los socios involucrados.

