Sociedad

Investigan una millonaria estafa al club Belgrano: ya hay cuatro imputados

Se los acusa de ofrecer comprar abonos para los socios utilizando tarjetas de crédito apócrifas. La investigación involucra a más de 500 socios del club.

07/08/2025 | 11:08Redacción Cadena 3

FOTO: Investigan una millonaria estafa al club Belgrano: ya hay cuatro imputados.

Un hombre de apellido Vergara se presentó en una unidad judicial de Córdoba este jueves tras ser acusado de formar parte de una banda responsable de una millonaria estafa contra el Club Belgrano de Córdoba.

La banda está acusada de comprar de abonos para socios utilizando tarjetas de crédito apócrifas. Luego, los dueños de estas tarjetas desconocían las transacciones, por lo que Belgrano no recibía el dinero de las entradas, a pesar de que los socios ya habían asistido a los partidos.

La investigación, liderada por el fiscal Franco Pilnik, cuenta con cuatro detenidos: dos varones y dos mujeres. Además, se analiza la situación de al menos 500 socios que podrían ser también imputados en esta causa.

