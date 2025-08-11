Primera Nacional: Patronato cayó ante All Boys y se alejó de la cima de la Zona A

FOTO: Patronato cayó ante All Boys y se alejó de la cima de la Zona A. (Foto NA: @caallboys)

All Boys venció este lunes como local por 1-0 a Patronato, en un partido correspondiente a la vigésimo sexta fecha de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Islas Malvinas.

El único gol del encuentro para el conjunto albinegro lo convirtió el delantero Matías Nouet, a los 36 minutos del primer tiempo.

Además, Maximiliano Coronel se fue expulsado en el “Albo”, a los 42’ de la etapa inicial, mientras que en el visitante Federico Castro también vio la tarjeta roja en el mismo momento.

Con este resultado, el “Patrón” permaneció en puestos de reducido, a pesar de la derrota, pero desperdició una gran chance de colocarse en la tercera plaza de la Zona A, a 5 puntos del líder Deportivo Madryn.

Ahora, el conjunto dirigido por Gabriel Gómez recibirá a Arsenal de Sarandí, el domingo 17 de agosto desde las 16:00 por la siguiente jornada de la Segunda División del fútbol argentino.

Por su parte, los comandados por Aníbal Biggeri sumaron tres puntos clave para alejarse de los puestos de descenso y alcanzar la decimotercera posición de la clasificación con 30 unidades. En tanto, visitarán a Atlético Güemes, el mismo día, pero a partir de las 15:00.

El atacante de 32 años de los locales, Nouet, fue la figura del partido al anotar el tanto de la victoria cuando aprovechó para empujar la pelota hacia el arco luego de un desentendimiento entre la defensa rojinegra y el arquero Alan Sosa.

Racing de Córdoba venció a Quilmes y se acercó a los puestos del reducido

Racing de Córdoba consiguió un gran triunfo tras vencer como local por 2-0 a Quilmes, en un duelo válido por la Fecha 26 de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Miguel Sancho.

Los goles para el conjunto albiceleste los marcaron Julián Vignolo, a los 2 minutos, y Pablo Chavarria, a los 20’, ambos en la primera mitad.

De esta manera, los cordobeses ascendieron a la novena ubicación de la Zona A con 33 puntos y quedaron a tres de Deportivo Maipú, ultimo clasificado de momento a los playoffs por el ascenso a la Primera División.

Su próximo rival será San Miguel (3°), el próximo domingo a partir de las 15:30 en el estadio Malvinas Argentinas en Los Polvorines.

Por otro lado, el “Cervecero” llegaba en las mismas condiciones que La Academia Cordobesa, pero la derrota lo condenó a sacar una ventaja de 5 unidades solamente de los puestos del fondo, con ocho jornadas por delante.

Ahora, los comandados por Aldo Duscher visitará a Los Andes, el sábado 16 de agosto desde las 19:10.

En el amanecer del partido, Vignolo presionó alto, recuperó el balón y venció al arquero Lautaro Herrera, con un derechazo potente dentro del área, para abrir el marcador. Minutos más tarde, Cahavarría se anticipó a un centro por parte de Matías Machado y anotó el 2-0 definitivo.