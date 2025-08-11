En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

Cómo un cordobés se volvió uno de los mayores productores agropecuarios del país

Cristian Moudjoukian llegó a Charata hace 15 años con un puñado de hectáreas alquiladas. Hoy, su empresa LIPSA cultiva 145.000 hectáreas en el norte argentino.

11/08/2025 | 13:17Redacción Cadena 3

FOTO: LIPSA cultiva 145.000 hectáreas en el norte argentino

  1.

    Audio. Cómo un cordobés se volvió uno de los mayores productores agropecuarios del país

    La Argentina Posible

    Episodios

En la Argentina agropecuaria, donde las historias suelen estar ligadas a apellidos que llevan generaciones trabajando la tierra, el caso de Cristian Moudjoukian es la excepción. Cordobés, de raíces armenias y sin antecedentes familiares en el campo, se instaló en Charata, Chaco, en 2010, impulsado por un desafío personal y profesional.

“Mi familia no se dedicaba al agro, yo fui el disruptivo”, recuerda. Sus primeros pasos fueron como empleado de empresas de la región, hasta que decidió iniciar su propio camino. Comenzó con unas pocas hectáreas alquiladas y mucha voluntad de ganarse un lugar en un mercado dominado por productores de larga tradición. La apuesta fue grande: radicarse en la zona, construir confianza y reinvertir cada año para crecer.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hoy, LIPSA —la empresa que dirige— siembra unas 145.000 hectáreas entre campos propios y arrendados en Chaco, Santiago del Estero y otras provincias del norte. Produce maíz, soja, girasol, garbanzo, porotos y sorgo, y genera empleo para unas 750 personas en plena campaña.

Moudjoukian fue testigo y protagonista del crecimiento agrícola del norte argentino en la última década y media. Sin embargo, advierte que la región todavía enfrenta desafíos estructurales: “Nos faltan rutas, caminos y servicios. Pero aquí está todo por hacerse, y eso permite soñar con un norte grande, con industrias que generen valor en la zona”.

En su visión, el próximo paso es el agregado de valor en origen: desde plantas de alimento balanceado para exportación hasta proyectos de producción porcina o de etanol. “Queremos que esas 500.000 toneladas anuales de granos no salgan solo como materia prima hacia los puertos, sino que se transformen acá mismo”, afirma.

Con la experiencia de haber utilizado el mercado de capitales para financiar un crecimiento acelerado, y con un equipo de 100 personas en la gestión diaria, Moudjoukian proyecta seguir ampliando la escala de producción y diversificando cultivos. “Soñar es gratis —dice—, y el potencial del norte es inmenso. Vamos a seguir apostando por esta tierra”.

Entrevista de Facundo Sonatti

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho