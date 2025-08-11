Pólizas de seguros: precios, riesgos varios y "movimientos" de mercado

Un reciente informe reveló que 6 de cada 10 asegurados en Argentina optan por cambiar su póliza de seguro de automóvil por una más económica, según datos de la Asociación de Aseguradores Argentinos.

Sin embargo, esta tendencia no se refleja de la misma manera en Rosario, donde la situación es diferente, según expuso Emiliano Giménez, presidente de Apas Rosario, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

“La información que ustedes leyeron puede ser correcta, pero debe ser de alguna zona geográfica en particular. No es homogéneo en todo el país”, afirmó Giménez. A pesar de que las tarifas de seguros se mantienen estables, algunos vehículos han visto incrementos en sus precios, lo que podría llevar a un aumento en las primas de los seguros.

“Un auto en Rosario, por ejemplo, paga un todo riesgo aproximadamente 112 mil pesos con la franquicia más baja”, explicó.

En esa línea, Giménez también mencionó que, aunque hay un movimiento en el mercado asegurador, no se observa un descenso significativo en las coberturas completas. “No notamos más de un 10% de las carteras que puedan bajar su cobertura”, aseguró.

Los asegurados, en su mayoría, buscan costos más bajos, pero también hay opciones para ajustar las coberturas sin perder protección, como aumentar la franquicia.

En cuanto a la cantidad de vehículos sin seguro en el país, Jiménez señala que el porcentaje ha disminuido. “Aproximadamente, un 30% del mercado asegurador no está asegurado, lo que indica que hay más autos asegurados que en años anteriores”, detalló.

El presidente de Apas Rosario también se refirió al servicio de grúas, aclarando que no forma parte de la cobertura estándar de las pólizas. “La grúa es un servicio adicional que ofrecen las compañías y muchos clientes no lo entienden así”, comentó, subrayando la importancia de la asesoría profesional en la selección de seguros.

Finalmente, Jiménez recomendó a los asegurados consultar siempre a un productor asesor de seguros, quien puede brindar la información necesaria para tomar decisiones informadas. “Es gratuito y el único profesional capacitado para poder asesorar como corresponde”, concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.