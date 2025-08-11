Agustín Spacessi se postuló como diputado por el Partido Libertario en Córdoba

Agustín Spacessi, legislador del Partido Libertario, se anota como candidato a diputado, pero no por la Libertad Avanza, sino por su propio partido. Spacessi expresó: "Creo que nos ha mentido, no está cumpliendo con lo que se comprometió en campaña".

El legislador destacó que han sido los primeros en traer a Javier Milei a Córdoba y que lo han acompañado desde el comienzo. Sin embargo, mantiene que el gobierno actual no alcanza los objetivos esperados: "Los ejes principales de nuestra campaña, quienes vienen a correr a la casta en Córdoba, la tenemos toda adentro".

Se refirió a figuras políticas como Luis Juez y Franco Mogueta, resaltando la trayectoria de quienes, a su juicio, conforman la actual casta política. A la consulta sobre en qué aspectos Mintió Milei, Spacessi respondió: "A ver, aquí vamos a correr la casta y no la corrimos, la tenemos toda adentro del gobierno tomando decisiones".

Spacessi abordó temas como la seguridad y la baja de la edad de imputabilidad: "Vamos a bregar por la baja de la edad de imputabilidad de los menores, basta de gente de 15 años matando a ciudadanos nuestros". Criticó la falta de acción en este sentido, señalando que no se presentó ningún proyecto sobre este tema importante.

El legislador también planteó que el gobierno no acelera el proceso de juicios penales federales, lo cual sigue generando demoras que alcanzan los 20 años en resolución. Al ser preguntado si siente que ha sido defraudado por Milei, Spacessi afirmo: "Sí, la verdad que creo que como a muchísimos, nos ha defraudado".

Spacessi se suma así a la oferta electoral para el mes de octubre, representando al Partido Libertario.

Informe de Gonzalo Carrasquera