FOTO: Detuvieron a un ladrón de motos tras una veloz persecución en Saavedra

Un hombre fue detenido, acusado de robar motos en el barrio porteño de Saavedra.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que personal de la División Comisaría Vecinal 12A recibió un llamado al 911 sobre un presunto delincuente que intentaba sustraer una motocicleta estacionada en Holmberg al 4400.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, un vecino declaró que el supuesto ladrón se dio a la fuga hacia Ruiz Huidobro, motivo por el que los patrulleros concurrieron a esa calle y lo atraparon a 200 metros, al tiempo que detectaron que circulaba en un vehículo marca Zanella Patagonian con el tambor de ignición roto.

A su vez, cuando los oficiales revisaban el rodado recibieron imágenes del grupo vecinal de la zona, donde se observaba al implicado mientras manipulaba otra moto en Olof Palme al 4700.

El dueño del segundo ciclomotor dijo que encontró daños en el lateral izquierdo y cortes en los cables de un faro auxiliar.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra Núñez.