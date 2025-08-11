“Lucho” Arrieta adelantó en Cadena 3 parte del show que dará en Córdoba

FOTO: Lucho Arrieta regresa a Quality Teatro con un show único este 15 de agosto

"Lucho" Arrieta regresa al escenario de Quality Teatro este viernes 15 de agosto, a las 20.30.

El artista promete una noche inolvidable para cantar, sentir y vibrar con sus grandes éxitos, así como un adelanto exclusivo de su próximo disco.

"Estamos muy contentos. Yo, particularmente, de volver a mi ciudad a cantar y a reencontrarme con mucha gente", expresó Arrieta a Cadena 3 sobre su regreso a Córdoba.

El show se presenta como una oportunidad ideal, ya que el viernes es día no laborable y muchos no tendrán actividades.

El artista compartirá el escenario con algunos invitados, aunque aún están a confirmar. "Son de géneros que por ahí te confirman medio sobre el pucho, pero los hacemos subir lo mismo", agregó Arrieta, quien destacó la importancia de la participación del público en sus shows.

En esta ocasión, "Lucho" utilizará el piano, un instrumento que considera tiene su magia: "Es un poco más complicado andar moviéndolo todo el día haciendo prensa, pero vale la pena".

El artista también adelantó que interpretará una nueva canción titulada "Mi silencio", que refleja las cosas que no hacemos por miedo.

Arrieta, quien recientemente realizó una gira como telonero de Sergio Dalma, compartió su experiencia: "Fue algo muy lindo. Fue todo un proceso, porque, cuando vas, te invitan a participar del opening de artistas".

La conexión con el público es clave para él: "Voy probando y la gente le va aprobando".

Las entradas anticipadas están disponibles en qualityespacio.com y los precios son de 30 mil pesos para platea baja y 25 mil pesos para platea alta, más costos por servicio. También hay opciones de financiación con Bancor y Tarjeta Naranja.

"Espero que todos los que están escuchando se sumen el viernes al concierto, que va a estar muy bueno", concluyó Arrieta, invitando a disfrutar de una noche especial en Quality Teatro.

Entrevista de "Turno Noche".