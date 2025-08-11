Adorni: en el mejor de los casos, una chambonada

Por Adrián Simioni

El exministro Axel Kicillof denunció la manipulación de su respuesta en un reportaje, donde alguien editó su contestación original 'haciéndole decir': "No tengo hoy una propuesta, me parece que tenemos que buscarla".

La declaración de Kicillof fue cuando analizó la situación del peronismo.

El vocero presidencial Manuel Adorni reposteó la información tergiversada, lo que Kicillof calificó como un hecho "muy, muy elemental" de desinformación. Aseguró que "cualquier persona puede modificar cualquier cosa" en el contexto actual de las redes sociales.

La manipulación de su respuesta fue respondida con preocupación por Kicillof, quien subrayó las implicaciones que conlleva el uso irresponsable de la comunicación oficial.

Kicillof enfatizó: "Es muy mal que un vocero presidencial se haga eco de cualquier cosa", y destacó que las afirmaciones de funcionarios públicos tienen un peso significativo. Como ejemplo, mencionó que "un funcionario que no denuncia un acto delictivo está cometiendo un delito en sí mismo".

El exministro finalizó su discurso solicitando una disculpa pública de parte de Adorni, pidiendo mayor cuidado en la divulgación de información y destacando la importancia de democratizar la comunicación en el contexto político.

Kicillof recordó que "no se puede andar revoleando por ahí cualquier cosa" en el ejercicio de funciones públicas.