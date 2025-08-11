Cristina Kirchner solicitó a la Corte Suprema eliminar la tobillera electrónica

Cristina Fernández de Kirchner recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que se elimine la tobillera electrónica que actualmente lleva puesta. En el marco de este proceso, también cuestionó el régimen restrictivo de visitas que tiene impuesto.

Según su defensa, Cristina presentó un recurso extraordinario y recusa a los tres ministros restantes: Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Argumenta que posee "temor fundado de parcialidad" debido a que el fallo que ratifica su condena fue resuelto de manera rápida, en solo 40 días, en contraste con los 700 días que suele tardar un caso similar, según estadísticas de la Corte.

El abogado especializado que analiza la situación, advirtió que el recurso tiene altas probabilidades de ser rechazado, señalando que "esto no es un caso federal". Explicó que el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial permite a la Corte rechazar un recurso sin necesidad de fundamentar la decisión.

La situación jurídica de Cristina Kirchner es dinámica, ya que el tribunal que le impuso el arresto domiciliario también exige el control de su situación con informes cada tres meses. El especialista subrayó que, si se cumplen las condiciones impuestas, podrá seguir en prisión domiciliaria.

Informe de Fabio Ferrer