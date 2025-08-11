Llega a Córdoba la cuarta edición de la feria provincial Turismo en Acción

FOTO: Gustavo Peralta, Darío Capitani y Alejandro Moroni, en la presentación de la feria.

Se presentó la 4ta. edición de Turismo en Acción, la feria provincial de destinos turísticos. En esta nueva oportunidad, habrá capacitaciones, workshop y concursos gastronómicos.

La feria convoca a actores del turismo, públicos y privados, con el objetivo de fomentar y dinamizar al sector, impulsando acciones concretar para innovar y potenciar la actividad.

Agencias de viaje, establecimientos gastronómicos, alojamientos y proveedores de servicios complementarios se reunirán para pensar la Córdoba turística que viene.

También dirán presente cientos de municipios y comunas, dando a conocer sus localidades, su diversidad y sus propuestas.

Encabezaron la conferencia de prensa de la presentación el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta; y el secretario de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Córdoba, Alejandro Moroni.

Oportunamente, Capitani expresó: “Esta nueva edición de Turismo en Acción es una decisión de Córdoba para trabajar, para seguir proponiendo acciones que venden el producto Córdoba”.

“Esto representa un esfuerzo económico y organizativo, porque no claudicamos en el desarrollo turístico. Es fácil darse vuelta y no accionar. Queremos ser protagonistas, darle sostén al sector y promover su crecimiento. Integramos una agenda multisectorial que tiene gran impacto. Es una decisión política. No vamos a aflojar en este contexto complejo. Otras provincias deciden no hacerlo, pero Córdoba tiene una agenda que no para y sigue creciendo”, expresó.

El próximo jueves 21 de agosto, desde las 9, se dará inicio al proceso de acreditaciones y, luego, a las actividades programadas.

Para inscripciones y más información, hacé click aquí.