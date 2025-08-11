Llega a Córdoba la cuarta edición de la feria provincial Turismo en Acción
El evento será el jueves 21 de agosto, desde las 9, en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial. Convoca a actores públicos y privados para impulsar los destinos de viaje. Habrá capacitaciones y concursos gastronómicos.
11/08/2025 | 22:39Redacción Cadena 3
FOTO: Gustavo Peralta, Darío Capitani y Alejandro Moroni, en la presentación de la feria.
Se presentó la 4ta. edición de Turismo en Acción, la feria provincial de destinos turísticos. En esta nueva oportunidad, habrá capacitaciones, workshop y concursos gastronómicos.
La feria convoca a actores del turismo, públicos y privados, con el objetivo de fomentar y dinamizar al sector, impulsando acciones concretar para innovar y potenciar la actividad.
Agencias de viaje, establecimientos gastronómicos, alojamientos y proveedores de servicios complementarios se reunirán para pensar la Córdoba turística que viene.
También dirán presente cientos de municipios y comunas, dando a conocer sus localidades, su diversidad y sus propuestas.
Encabezaron la conferencia de prensa de la presentación el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta; y el secretario de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Córdoba, Alejandro Moroni.
Oportunamente, Capitani expresó: “Esta nueva edición de Turismo en Acción es una decisión de Córdoba para trabajar, para seguir proponiendo acciones que venden el producto Córdoba”.
“Esto representa un esfuerzo económico y organizativo, porque no claudicamos en el desarrollo turístico. Es fácil darse vuelta y no accionar. Queremos ser protagonistas, darle sostén al sector y promover su crecimiento. Integramos una agenda multisectorial que tiene gran impacto. Es una decisión política. No vamos a aflojar en este contexto complejo. Otras provincias deciden no hacerlo, pero Córdoba tiene una agenda que no para y sigue creciendo”, expresó.
El próximo jueves 21 de agosto, desde las 9, se dará inicio al proceso de acreditaciones y, luego, a las actividades programadas.
Para inscripciones y más información, hacé click aquí.