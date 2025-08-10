Argentinos Juniors venció a Unión y logró su primer triunfo del torneo

Argentinos Juniors le ganó a Unión en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y consiguió su primer triunfo del torneo.

El "Bicho" ganó 1-0 con un golazo de Alan Lescano en La Paternal y logró salir del fondo de la tabla de la zona A.

GOLAZO DE PIPA LESCANO: el 10 de Argentinos puso el 1-0 ante Unión en La Paternal por el #TorneoClausura.



El gol del "Pipa" llegó sobre el final del primer tiempo cuando tras una buena jugada colectiva, Tomás Molina abrió las piernas para dejarla pasar y el número 10 desde el punto penal le dio un pase a la red.

En el segundo tiempo ambos equipos buscaron imponerse con Unión atacando más por la necesidad de llegar al empate.

Argentinos manejó la pelota con su gran mediocampo y el buen ingreso de Hernán López Muñoz.

Con este resultado, Argentinos llegó a cinco puntos y se ubica octavo en la zona A del Torneo Clausura.

Por su parte, el "Tatengue" cuenta con las mismas unidades y está séptimo.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors visitará a Huracán el sábado en el Ducó. Unión, por su parte, visitará a Instituto el viernes 15 en el Monumental de Alta Córdoba.

