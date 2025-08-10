En vivo

Argentinos Juniors venció a Unión y logró su primer triunfo del torneo

El "Bicho" le ganó en La Paternal al "Tatengue" por 1-0 con gol de Alan Lescano por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

10/08/2025 | 21:48

FOTO: Argentinos recibe a Unión de Santa Fe. (Prensa CAU)

Argentinos Juniors le ganó a Unión en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y consiguió su primer triunfo del torneo. 

El "Bicho" ganó 1-0 con un golazo de Alan Lescano en La Paternal y logró salir del fondo de la tabla de la zona A.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gol del "Pipa" llegó sobre el final del primer tiempo cuando tras una buena jugada colectiva, Tomás Molina abrió las piernas para dejarla pasar y el número 10 desde el punto penal le dio un pase a la red.

En el segundo tiempo ambos equipos buscaron imponerse con Unión atacando más por la necesidad de llegar al empate.

Argentinos manejó la pelota con su gran mediocampo y el buen ingreso de Hernán López Muñoz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, Argentinos llegó a cinco puntos y se ubica octavo en la zona A del Torneo Clausura.

Por su parte, el "Tatengue" cuenta con las mismas unidades y está séptimo.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors visitará a Huracán el sábado en el Ducó. Unión, por su parte, visitará a Instituto el viernes 15 en el Monumental de Alta Córdoba. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan? Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe.

¿Cuándo se juega el partido? Este domingo a las 20 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? En el Estadio Diego Armando Maradona.

¿Cuál es la situación de ambos equipos? Ambos tienen un rendimiento irregular en el Torneo Clausura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

