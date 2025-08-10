Instituto no pudo aguantar y Platense se lo empató al final con un polémico gol

Instituto no pudo aguantar el resultado y Platense se lo igualó sobre el final en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La "Gloria" empató 1-1 con gol de Damián Puebla. El gol de la visita llegó sobre el final del partido de manera polémica por una posible mano de Ignacio Schor que luego definió de media chilena para que aparezca Ronaldo Martínez para empatar.

Con un gran arranque, Instituto tuvo muchas llegadas claras en el inicio del partido. A los seis minutos, el enganche Damián Puebla cabeceó sobre el primer palo un centro, que venía desde la izquierda, e impactó el primer remate en el palo del partido, en el poste izquierdo del arquero Juan Cozzani.

En 17 minutos de la primera mitad, una buena jugada individual por derecha del extremo Manuel Romero terminó en un centro bajo para Puebla, que controló de pecho y metió un derechazo bajo y cruzado para el 1-0.

Cinco minutos después, el delantero Alex Luna tuvo un tiro libre al borde izquierdo del área, el cual salió con potencia y pegó en el travesaño de Cozzani. Además, el rebote le quedó al defensor Fernando Alarcón, que remató de volea desde el borde del área pero, tras una carambola, la pelota le llegó suave y a las manos al arquero de la visita.

En 25 minutos de la primera etapa, un centro desde la izquierda cayó en el segundo palo para el delantero Matías Fonseca, que remató de primera e impactó su disparo en el poste izquierdo del guardameta de Platense.

El “Calamar” no tuvo llegadas de riesgo hasta los ocho minutos del complemento, con un córner al segundo palo que fue cabeceado por el delantero Nicolás Orsini, cuyo frentazo dio en el poste izquierdo del arquero Manuel Roffo.

A los 14 de la segunda mitad, una gambeta excelente del extremo Guido Mainero, que avanzó entre dos rivales, culminó en un centro al segundo palo para Orsini, que cabeceó por encima del travesaño.

En 22 minutos de la segunda parte llegó la polémica, porque, luego un cabezazo del delantero Ronaldo Martínez en el borde del área que fue contenido por Roffo, el atacante paraguayo recibió una patada en la cabeza, que no fue considerada infracción por el árbitro Andrés Gariano ni ameritó un llamado a revisión desde el VAR.

El gol de la igualdad llegó en el cuarto minuto de descuento, con un centro hacia atrás del extremo Ignacio Schor, que fue convertido por el poste derecho por el delantero Ronaldo Martínez. La polémica se instaló en el estadio cordobés ya que el asistidor había controlado la pelota con la mano, pero el VAR no lo percibió.

Además, en el noveno minuto de descuento el atacante paraguayo Martínez marcaba el 2-1 del “Calamar”, tras una corrida por izquierda, pero el mismo fue anulado por el video arbitraje con un fuera de juego muy fino.

En la próxima fecha, la “Gloria” deberá recibir a Unión, el próximo viernes 15 de agosto a partir de las 19:00 horas, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González recibirá a San Lorenzo el sábado 16, a las 16:15 horas.

