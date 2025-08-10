Los puntajes del empate de Instituto ante Platense en Alta Córdoba
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de ambos equipos.
10/08/2025 | 18:52Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto empató con Platense. (Prensa IACC)
Instituto
Manuel Roffo: 7
Juan Franco: 6
Gonzalo Requena: 7
Fernando Alarcón: 7
Elías Pereyra: 6
Stefano Moreyra: 7
Gastón Lodico: 6
Alex Luna: 6
Damián Puebla: 8 (Figura)
Manuel Romero: 6
Matías Fonseca: 4
Suplentes
Jonás Acevedo: 5
Franco Díaz: 5
Platense
Juan Pablo Cozzani: 6
Juan Ignacio Saborido: 5
Ignacio Vázquez: 6
Oscar Salomón: 6
Tomás Silva: 5
Marcos Portillo: 4
Franco Baldassarra: 5
Guido Mainero: 6
Franco Zapiola: 4
Ronaldo Martínez: 6
Nicolás Orsini: 4
Suplentes
Vicente Taborda: 6