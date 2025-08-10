En vivo

Deportes

Los puntajes del empate de Instituto ante Platense en Alta Córdoba

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de ambos equipos. 

10/08/2025 | 18:52Redacción Cadena 3

FOTO: Instituto empató con Platense. (Prensa IACC)

Instituto

Manuel Roffo: 7

Juan Franco: 6

Gonzalo Requena: 7

Fernando Alarcón: 7

Elías Pereyra: 6

Stefano Moreyra: 7

Gastón Lodico: 6

Alex Luna: 6

Damián Puebla: 8 (Figura)

Manuel Romero: 6

Matías Fonseca: 4

Suplentes

Jonás Acevedo: 5

Franco Díaz: 5

Platense

Juan Pablo Cozzani: 6

Juan Ignacio Saborido: 5

Ignacio Vázquez: 6

Oscar Salomón: 6

Tomás Silva: 5

Marcos Portillo: 4

Franco Baldassarra: 5

Guido Mainero: 6

Franco Zapiola: 4

Ronaldo Martínez: 6

Nicolás Orsini: 4

Suplentes

Vicente Taborda: 6

