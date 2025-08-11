FOTO: Giro en el crimen de Diego Fernández Lima por grave acusación de un excompañero

El presunto crimen de Diego Fernández Lima, que se mantuvo en investigación tras el hallazgo de sus restos en una casa de Coghlan, un excompañero de la víctima y de Cristian Graf, el actual sospechoso, brindó este lunes una grave acusación que podría darle un giro al caso.

Adrián, quien fue compañero de Fernández Lima y Graf en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, declaró en una entrevista con América TV: "Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio".

Hasta el momento, el hombre no ha sido llamado a declarar como testigo en el expediente del fiscal Martín López Perrando. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, aseguró.

"Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia", rememoró, pintando un cuadro del entorno en el que se movían los jóvenes.

El hombre relató en América TV que mantuvo el episodio en secreto durante años y que solo pudo abordarlo en terapia tiempo después.

Adrián era compañero de curso de Fernández y de Graf, pese a que el fallecido era mayor por ser repetidor. Calificó a Graf como “tranquilo”, pero dijo que Fernández era “bastante problemático”.