Fórmula 1: Colapinto fue 12° en el Sprint del 'Circuito de las Américas'

El argentino Franco Colapinto finalizó en la 12° colocación con el Williams FW46 en la carrera Sprint de 19 vueltas del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputó esta tarde en el 'Circuito de las Américas' -5.513 mts.- de Austin, Texas. La carrera corta fue dominada por Max Verstappen y su Red Bull RB20, partiendo desde la pole position.

Para Colapinto, no se trató de una carrera sencilla por el rendimiento del coche: "No teníamos el ritmo, era imposible pasar a los Haas que van muy rápido, dieron un adelante. Sí, tenía más que Yuki, pero no lo suficiente como para pasarlo, nosotros estábamos más complicados. Tuve mucho 'graining' y fue una carrera lineal, un poco aburrida. Esperemos la 'Qualy', a ver si podemos mejorar. Intentamos todo lo que pudimos, pero fue duro y complicado, no pudimos", dijo el argentino a los medios en la rueda de prensa al final del Sprint de Texas.

Franco no tuvo una largada sobresaliente, solo correcta y entró en su posición a la Curva 1, cuando por dentro, Pierre Gasly -Alpine- estiró el frenaje, el argentino cubrió y fue Sergio Pérez -Red Bull- el que aprovechó a pasarlo por el lado opuesto, dejándolo en P11.

De allí en más, tras instalar el auto en sus temperaturas, Colapinto intentó seguir el ritmo de Pérez que perseguía a Nico Hulkenberg -Haas- P9, Yuki Tsunoda -RB- P8 y Kevin Magnussen -Haas- P7, y lo hizo bien, manteniendo alejado a Lance Stroll que venía detrás suyo a un poco más de 1s de diferencia.

Las vueltas avanzaron y, en la #7, Piastri superó a Stroll y comenzó a perseguir al argentino. Fue, quizá, el mejor momento de Franco, incrementando el ritmo para acercarse a Pérez -que ahora perseguía a Tsunoda-. En la vuelta 11, Colapinto todavía sostenía detrás suyo al McLaren #81 que recibía una penalidad de 5" por un roce con Esteban Ocón -Alpine-, durante su remontada. Fue en esa secuencia de vueltas en las que este pelotón de Tsunoda, Pérez, Colapinto y Piastri mostró una buena lucha, que terminó en la vuelta 12, cuando el Red Bull y el McLaren se deshicieron del RB y el Williams, respectivamente, al final de la recta, usando el DRS.

De allí en más, en su P12, Colapinto intentó un par de veces superar a Tsunoda sin conseguirlo, para cerrar la carrera con la experiencia de casi una veintena de giros más en un circuito donde es el piloto que menos ha girado de todos y con su auto entero y listo para la clasificación del 'Grand Prix' que comenzará a la hora 19.

Cadena 3 Motor, con fotografías de Williams Racing