Mundo

Murieron al menos 26 migrantes en un naufragio cerca de Lampedusa

La isla italiana es un importante centro de tránsito para quienes huyen de la hambruna o los conflictos bélicos.

13/08/2025 | 23:53Redacción Cadena 3

FOTO: Miles de migrantes mueren al año en aguas del Mediterráneo.

Al menos 26 migrantes murieron y decenas más siguen desaparecidos después de que dos embarcaciones naufragaron cerca de la isla meridional italiana de Lampedusa, informaron hoy medios italianos y la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.

La tragedia ocurrió a cerca de 14 millas náuticas al sur de Lampedusa. Cuando los rescatistas llegaron al lugar de los hechos, el barco ya se había volcado, informaron medios italianos. Los sobrevivientes informaron a los equipos de rescate que una segunda embarcación también se hundió.

En total había cerca de 100 personas a bordo de los dos barcos, de las cuales 60 llegaron a la costa. Los equipos de rescate han recuperado hasta el momento 26 cuerpos y las operaciones de búsqueda continúan.

Además de las muertes confirmadas, muchas más personas siguen desaparecidas, dijo en redes sociales Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

El organismo está ayudando a encontrar refugio para los 60 sobrevivientes.

Ubicada en el punto más meridional de Italia, Lampedusa es un importante centro de tránsito para migrantes y refugiados procedentes de África y de regiones afectadas por conflictos en Medio Oriente que buscan llegar a países de la Unión Europea a través del Mediterráneo.

Lectura rápida

¿Cuántos migrantes murieron en el naufragio? Al menos 26 migrantes murieron y hay decenas de desaparecidos.

¿Dónde ocurrió la tragedia? Sucedió cerca de la isla Lampedusa, al sur de Italia.

¿Cuántas personas estaban a bordo de las embarcaciones? Aproximadamente 100 personas estaban a bordo de los dos barcos.

¿Quién es Filippo Grandi? Es el alto comisionado de la ONU para los Refugiados y habló sobre el evento en redes sociales.

¿Qué ayuda se está proporcionando a los sobrevivientes? Se está ayudando a encontrar refugio para los 60 sobrevivientes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

