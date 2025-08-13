FOTO: La felicidad de los argentinos cayó a su nivel más bajo en ocho años.

Por Federico Albarenque

La felicidad de los argentinos cae a su nivel más bajo en ocho años, según un informe del Observatorio de Tendencias de la Universidad de Siglo XXI.

El relevamiento indica que solo la mitad de la población se siente feliz, con un índice que alcanza el 54,5%, lo que representa una caída de 3,6 puntos respecto al último trimestre de 2024.

Este retroceso se observa en hombres y mujeres de todas las edades y niveles educativos, pero afecta especialmente a jóvenes de 18 a 29 años y a personas de 50 a 59 años. El 44% de los encuestados siente que ha logrado las cosas importantes que desea, mientras que el 34,8% se muestra conforme con la mayoría de los aspectos de su vida.

Sin embargo, el 31,9% de los argentinos asegura que no cambiaría nada si pudiera vivir su vida otra vez.

Se destaca que la baja en la felicidad se correlaciona con dificultades económicas. La falta de estabilidad financiera impacta negativamente en la percepción de la felicidad. "La plata no hace la felicidad, pero la falta de plata tampoco", afirman los entrevistados.

En este contexto, se recomienda que los objetivos personales sean realistas y alcanzables.

El estudio se realiza cada seis meses, lo que permite seguir la evolución de la felicidad en la población argentina. La necesidad de replantear las expectativas de felicidad se vuelve urgente ante una realidad que parece compleja y desafiante.

