Día Internacional del Gato: crece la tendencia de mascotas en los hogares

Por Federico Albarenque

El Día Internacional del Gato destaca una creciente tendencia en la tenencia de mascotas en Argentina, según un estudio realizado por la consultora Kantar. Este fenómeno se intensificó especialmente tras la pandemia, donde muchas personas encontraron en sus mascotas una fuente de compañía durante el confinamiento.

Las estadísticas revelan que en 2017, el 73% de los argentinos tenían mascotas en sus hogares, cifra que creció al 80% en 2022. "Las mascotas tenían una gran ventaja, no se enfermaban de Covid-19", se destaca en el informe.

En cuanto a la forma en que llegaron a los hogares, el 63% de las mascotas son adoptadas, el 26% son regalos y solo el 11% son compradas. Este cambio en la tendencia refleja una mayor conciencia sobre la adopción responsable.

El estudio también revela que en Argentina hay aproximadamente 17 millones de perros y 6 millones de gatos. A pesar de que el perro sigue siendo la mascota más popular, la cantidad de gatos ha aumentado, pasando del 47% de hogares con gatos en 2017 al 52% en 2022. "La tendencia de gatos es mayor entre las mujeres, con un 58% de poseedoras frente al 47% de hombres", señaló el informe de Kantar.

Un dato relevante es que el 94% de los dueños de mascotas considera a sus animales como miembros de la familia, y el 90% afirma que sus mascotas son una parte importante de su vida diaria. "Aunque tener mascotas conlleva responsabilidad y esfuerzo, es una tarea que realizan con placer", se menciona en la investigación.

El informe concluye que la relación de los argentinos con sus mascotas es cada vez más significativa, reflejando un cambio cultural hacia la adopción y el cuidado responsable. En este contexto, el Día Internacional del Gato no solo celebra a este animal, sino que también resalta el valor emocional que tienen las mascotas en la vida de las personas.