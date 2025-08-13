El Gobierno logró renovar el 61% de los vencimientos y convalidó mayores tasas

El Ministerio de Economía convalidó este jueves un nuevo incremento en las tasas de interés de sus bonos de corto plazo en pesos, en una “mega licitación” que cerró con una renovación del 61% de los vencimientos de la semana, equivalentes a $9,1 billones. De esta forma, quedaron “liberados” alrededor de $5,7 billones al mercado.

Según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, las dos letras más cortas adjudicaron en conjunto $2 billones. En particular, la Letra con vencimiento el 12 de septiembre fue colocada con una tasa mensual del 4,48%, muy por encima de la expectativa inflacionaria, mientras que la que vence a fines de septiembre se adjudicó al 4,20% mensual.

La operación se realizó en un contexto de marcada volatilidad en las tasas de interés en pesos, fenómeno que se acentuó tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), que inyectaron cerca de $10 billones en el mercado. Este excedente de liquidez obligó al Gobierno a convalidar rendimientos más altos para retener fondos y recomponer la estabilidad monetaria.

Con un frente cambiario más estable, las presiones sobre el dólar de julio dejaron como saldo tasas más elevadas y fluctuantes, lo que, según analistas, representa un desafío para el financiamiento de empresas y podría impactar en la actividad económica.

En la licitación, el Tesoro ofreció Lecap con vencimientos el 12 y el 30 de septiembre, el 31 de octubre y el 10 de noviembre de 2025; una nueva Lecap al 16 de enero de 2026; un Boncap al 13 de febrero de 2026; y un Boncer cero cupón ajustado por CER al 31 de octubre de 2025. También se incluyó un bono atado al dólar con vencimiento el 15 de diciembre de 2025.