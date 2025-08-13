Troilo tiene todo cerrado para irse a Italia: jugará en el Parma

Tras los idas y vueltas por el futuro de Mariano Troilo, el defensor central seguirá su carrera en el Parma de la Serie A italiana.

El defensor central no entrena a la par del grupo y no jugará este viernes ante Aldosivi.

El futbolista que formó parte de la convocatoria de Lionel Scaloni en la última fecha FIFA sonó para varios clubes de Europa en este mercado de pases.

Parecía que el principal destino del defensor central era el Pisa de Italia, pero el club no habría llegado al precio que Belgrano pretendía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En las últimas horas del miércoles se esperaba una oferta desde el fútbol español, pero la misma no habría llegado.

Por lo que el Parma de Italia es el club, que tras negociar de manera oficial, y que la propuesta haya sido analizada por Belgrano se quedará con los servicios de Mariano Troilo, según confirmaron diversas fuentes a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Informe de Maximiliano Molina.