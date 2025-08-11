Lisandro López: “Me encariñé mucho con Belgrano, el hincha es muy fiel”

Lisandro López, defensor de Belgrano, brindó una entrevista en la que destacó su conexión con el club y el compromiso del equipo. “Me encariñé mucho con Belgrano, el hincha es pasión y es muy fiel. Si jugamos en la punta del país, van hasta la punta del país”, afirmó el experimentado jugador, resaltando la lealtad de la hinchada. Además, expresó su sorpresa por el grupo humano en el vestuario: “Pareciera que estoy hace muchísimo tiempo en el club”.

López, quien debutó a los 18 años bajo la dirección de Ricardo Zielinski en la B Nacional, reveló que el actual DT de Belgrano lo había contactado antes para otros clubes, pero esta vez sintió el deseo de volver a Argentina. “Vine muy bien preparado mentalmente al fútbol argentino. Físicamente no llegué muy bien, en Olimpia hice sólo cuatro entrenamientos de adaptación”, confesó, destacando que optó por ganar ritmo en los partidos en lugar de realizar una pretemporada: “Terminó el partido con Huracán y con Zielinski nos reíamos”.

Sobre su rol en el equipo, López explicó: “Me trajeron para intentar acomodar la defensa con mi experiencia, todos estamos haciendo un gran trabajo”. Y agregó: “Cuando el arco termina en 0 me voy contento a casa, ese es mi trabajo y el de todos. Si hacemos ese trabajo, de mitad de cancha hacia adelante no hace falta que explique el poderío que tenemos”. También elogió a Lucas Zelarayán, afirmando: “El Chino es uno de los mejores del fútbol argentino, es una locura lo que juega en los partidos y entrenamientos”.

El defensor destacó a su compañero Mariano “Nano” Troilo, a quien calificó como “un señor profesional” y “el crack de la defensa”, subrayando su compromiso a pesar de las ofertas que recibe desde el exterior. Finalmente, López dejó claro su objetivo en Belgrano: “No quiero ser figura ni nada, vengo a ayudar, no vengo en plan de ser referente ni capitán. Obvio que a veces por mi forma de ser los canso a todos”. Con estas palabras, el defensor reafirma su compromiso con el Pirata y su hinchada.