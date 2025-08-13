Insultaron y amenazaron a un fiscal en un juicio por asesinato en Córdoba

FOTO: La agresión se produjo en la sede de Tribunales II de la capital cordobesa.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a través del fiscal general Juan Manuel Delgado, expresó su apoyo al fiscal de Cámara, Marcelo Fenoll, quien resultó víctima de insultos y acusaciones con el propósito de amedrentamiento, en el marco de un juicio que se lleva a cabo en la Cámara Quinta en lo Criminal y Correccional en los autos “Romero, Tomás David y otros, por homicidio agravado”.

En relación a ese juicio, los hechos que son base de la acusación tienen como imputado por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego a Tomás David Romero. También están siendo juzgados su madre, Sylvia Karina Romero; su hermano, Tobías Lautaro Romero; y el propio Tomás David Romero, por amenazas calificadas por el empleo de un arma de fuego.

El juicio comenzó el pasado lunes 10 de agosto de 2025 con Tomás David Romero bajo prisión preventiva, mientras que el resto está en libertad. En la primera audiencia, el fiscal Fenoll solicitó el retiro de la sala de Joel Piscitello –hijo de Sylvia Karina Romero-, quien podría estar involucrado en el caso por maniobras posteriores al hecho.

A poco de comenzar el debate, el fiscal advirtió que varios testigos podrían haber sido influenciados a declarar falsamente, ya fuera en favor o en contra de los acusados. Con todos los recaudos, el representante del Ministerio Público Fiscal avanzó en los interrogatorios hasta que los testigos se sinceraron y declararon conforme a lo que vieron y oyeron realmente. Esto comprometió gravemente al acusado de homicidio, Tomás Romero, quien, junto con el resto, observaban el debate en una sala espejo para no alterar la audiencia.

En la tarde del 12 de agosto, apenas finalizó la audiencia, Sylvia Karina Romero, Tobías Lautaro Romero y allegados que los acompañaban como público en el debate se presentaron en el pasillo que da a la Fiscalía, interceptaron la marcha del abogado representante de la querellante particular, Nicolás Díaz, y comenzaron a increparlo. Le impidieron la salida del lugar y tuvo que resguardarse en la sala de audiencias. En ese mismo instante, el fiscal Fenoll se retiraba de su despacho y fue objeto de insultos y acusaciones de actuación espuria por parte de Sylvia Karina Romero.

Más tarde, a través de un familiar directo de Fenoll, se tomó conocimiento de que personas residentes en el barrio Colón de la ciudad de Córdoba (donde sucedieron los hechos y se domicilian los acusados), estaban realizando averiguaciones para obtener el número del teléfono celular del fiscal.

Esa misma tarde, la madre de uno de los testigos del hecho –quien había declarado horas antes-, recibió una amenaza calificada por el empleo de armas de parte de Joel Piscitello, en represalia por los términos de la declaración prestada por su hijo testigo. Interviene por este hecho la Fiscalía de Instrucción del Distrito II, Turno 6°.

Joel Piscitello, así como el padre de los hermanos Romero y pareja de Sylvia Karina Romero, tienen antecedentes de condenas por homicidios.

La gravedad de la situación motivó la intervención del fiscal general en apoyo a Fenoll, quien investiga los hechos referidos.