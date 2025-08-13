En vivo

UEFA despliega pancarta en apoyo a niños en zonas de guerra antes de la Supercopa

La UEFA desplegó una pancarta con el mensaje 'Dejen de matar niños' antes del partido entre PSG y Tottenham. La acción se enmarca en su apoyo a niños en zonas de guerra, como Gaza.

13/08/2025 | 23:41Redacción Cadena 3

FOTO: UEFA despliega pancarta en apoyo a niños en zonas de guerra antes de la Supercopa

UDINE, Italia (AP) — La UEFA desplegó una pancarta con el mensaje “Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles” antes del encuentro por la Supercopa disputado el miércoles entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham.

El mensaje se colocó frente a los equipos antes del inicio del partido en el Stadio Friuli en Udine, Italia.

El organismo rector del fútbol europeo afirmó en una publicación en X: “El mensaje es fuerte y claro. Una pancarta. Un llamado”.

La pancarta se desplegó un día después de que la Fundación de la UEFA para la Infancia anunció su iniciativa más reciente para ayudar a los niños afectados por la guerra en diferentes partes del mundo: una asociación con Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y Handicap International.

Se trata de organizaciones benéficas que “proporcionan ayuda humanitaria vital para los niños de Gaza”, enfatizó la UEFA en un comunicado de prensa difundido el martes.

La UEFA ha apoyado proyectos relacionados con niños afectados en zonas de conflicto en Afganistán, Líbano, Sudán, Siria, Yemen y Ucrania.

Lectura rápida

¿Qué pancarta desplegó la UEFA? La pancarta contenía el mensaje “Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles”.

¿Cuándo y dónde se desplegó la pancarta? Se desplegó antes del partido de Supercopa entre el PSG y el Tottenham en Udine, Italia.

¿Qué anunció la Fundación de la UEFA para la Infancia? Anunció una iniciativa para ayudar a niños afectados por la guerra, asociándose con varias organizaciones humanitarias.

¿Qué organizaciones benéficas se mencionaron? Se mencionaron Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y Handicap International.

¿En qué países ha trabajado la UEFA? Ha trabajado en Afganistán, Líbano, Sudán, Siria, Yemen y Ucrania.

[Fuente: AP]

