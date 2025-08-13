Cristina y los tres elefantes en el living

FOTO: Cristina Fernández y los tres elefantes en el living: corrupción y poder en juego

Por Adrián Simioni

El plazo para que Cristina Fernández y otros nueve condenados en la causa Vialidad pagaran 537 millones de dólares venció este miércoles. No los pusieron sobre la mesa, así que ahora se ejecutan esos bienes. El gobierno ya dispuso un nuevo régimen para administrar bienes provenientes de incautaciones por corrupción.

Cristina presentó un recurso alegando que sus bienes son legítimos y que, si se le reclama, deberían ser $42 mil millones y no $600 mil millones.

La discusión se centra en la donación de sus bienes a sus hijos, que incluye 25 inmuebles, tres empresas, un auto, depósitos en dólares y acciones.

Cabe decir que hay un debate sobre si se puede invalidar esa donación para que esos bienes se utilicen para pagar la condena.

Los tres elefantes en el living son evidentes. El primero es el origen de la fortuna de los Kirchner. Es difícil explicar de dónde proviene esa riqueza. La pregunta persiste: ¿cómo se amasó esa fortuna?

El segundo elefante es la figura de Néstor Kirchner, quien parece haber armado una red de corrupción durante su presidencia. Todos los funcionarios involucrados en las causas actuales trabajaron con él desde sus inicios en la política. Se crea un sistema donde los funcionarios deben arrimar dinero para mantener el poder.

El tercer elefante es la existencia de sistemas de corrupción en cada provincia y municipio. Se plantea la interrogante de cuánto permanece de esos sistemas en la actualidad.

La condena a Cristina no tiene precedentes en Argentina, y la ejecución de sus bienes tampoco. Los que están involucrados en prácticas corruptas deben prestar atención, porque las consecuencias son graves.

