Newell's le ganó un partidazo a Atlético Tucumán y se metió en cuartos de final
Fue 3 a 2 en el estadio Padre Martearena de Salta. Comenzó ganando, se lo dieron vuelta y lo empató antes de finalizar el primer tiempo. En la segunda etapa, "Cocoliso" González selló la victoria.
13/08/2025 | 21:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Newell's vs. Atlético Tucumán. 8vos de final. Copa Argentina 2025.
