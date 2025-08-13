La lista de River para la Libertadores: dos regresos y la sorpresa de un joven

FOTO: La lista de Gallardo para la Copa Libertadores: dos regresos esperados y la sorpresa de un juvenill

River Plate confirmó el listado de los 23 jugadores convocados para el encuentro frente a Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores.

El director técnico Marcelo Daniel Gallardo optó por citar a dos futbolistas que finalizaron la etapa de recuperación de sus respectivas lesiones: el centro delantero Sebastián Driussi y el mediocampista Juan Portillo.

El “León” tendrá la chance de volver a sumar tiempo de juego después de recuperarse de un esguince severo en el ligamento interno de su tobillo izquierdo; mientras que Portillo obtuvo el alta de su tendinitis en el cuádriceps derecho y podría concretar su estreno oficial en el “Millonario”, esta decisión dependerá de Gallardo.

Por otro lado, el “Muñeco” sorprendió a todos los fanáticos del elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la convocatoria del defensor juvenil Ulises Adrián Giménez, quien llamó la atención de Gallardo con una importante presencia en el equipo de reserva del conjunto de Núñez. El marcador central que integró 22 veces el listado de convocados de la Selección argentina Sub 17 estará presente en el banco de suplentes y podría llegar a sumar sus primeros minutos en primera.

Además, el D.T le garantizó la continuidad al mediocampista ofensivo juvenil Santiago Lencina, quien viajará a Paraguay con la ilusión de sumar su octavo partido en el equipo profesional de River Plate.

En cuanto a la conformación, Gallardo mantuvo la misma base: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Kevin Castaño y Facundo Colidio. Sin embargo, no todos los mencionados pueden llegar a integrar el misterioso once inicial de “Napoleón”.

El listado de convocados para el duelo de ida frente a Libertad

Franco Armani, Jeremías Ledesma; Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Milton Casco, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Ulises Adrián Giménez, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Ángel Borja y Sebastián Driussi. D.T: Marcelo Daniel Gallardo.