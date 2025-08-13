En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La lista de River para la Libertadores: dos regresos y la sorpresa de un joven

Regresan de sus lesiones Sebastián Driussi y Juan Portillo, y la sorpresa es la inclusión del juvenil Ulises Giménez.

13/08/2025 | 20:36Redacción Cadena 3

FOTO: La lista de Gallardo para la Copa Libertadores: dos regresos esperados y la sorpresa de un juvenill

River Plate confirmó el listado de los 23 jugadores convocados para el encuentro frente a Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores.

El director técnico Marcelo Daniel Gallardo optó por citar a dos futbolistas que finalizaron la etapa de recuperación de sus respectivas lesiones: el centro delantero Sebastián Driussi y el mediocampista Juan Portillo.

El “León” tendrá la chance de volver a sumar tiempo de juego después de recuperarse de un esguince severo en el ligamento interno de su tobillo izquierdo; mientras que Portillo obtuvo el alta de su tendinitis en el cuádriceps derecho y podría concretar su estreno oficial en el “Millonario”, esta decisión dependerá de Gallardo.

Por otro lado, el “Muñeco” sorprendió a todos los fanáticos del elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la convocatoria del defensor juvenil Ulises Adrián Giménez, quien llamó la atención de Gallardo con una importante presencia en el equipo de reserva del conjunto de Núñez. El marcador central que integró 22 veces el listado de convocados de la Selección argentina Sub 17 estará presente en el banco de suplentes y podría llegar a sumar sus primeros minutos en primera.

Además, el D.T le garantizó la continuidad al mediocampista ofensivo juvenil Santiago Lencina, quien viajará a Paraguay con la ilusión de sumar su octavo partido en el equipo profesional de River Plate.

En cuanto a la conformación, Gallardo mantuvo la misma base: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Kevin Castaño y Facundo Colidio. Sin embargo, no todos los mencionados pueden llegar a integrar el misterioso once inicial de “Napoleón”.

El listado de convocados para el duelo de ida frente a Libertad

Franco Armani, Jeremías Ledesma; Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Milton Casco, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Ulises Adrián Giménez, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Ángel Borja y Sebastián Driussi. D.T: Marcelo Daniel Gallardo.

Lectura rápida

¿Qué confirmó River Plate? La convocatoria de 23 jugadores para el partido de ida frente a Libertad.

¿Quiénes regresan de sus lesiones? Sebastián Driussi y Juan Portillo, luego de finalizar su recuperación.

¿Quién es la sorpresa en la lista? Ulises Adrián Giménez, un juvenil que destacó en la reserva.

¿Qué expectativa hay con Santiago Lencina? Se espera que sume su octavo partido con el primer equipo.

¿Quién es el director técnico? Marcelo Daniel Gallardo, quien mantiene la base del equipo previo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho