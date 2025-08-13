Paritarias en Santa Fe: gremios docentes y ATE definen su respuesta este jueves

Este jueves será clave para las negociaciones paritarias en Santa Fe. Los gremios docentes Amsafé y Sadop, junto con ATE —que representa a trabajadores de la administración central— comunicarán si aceptan o rechazan la oferta salarial que el Gobierno provincial presentó el lunes pasado. Por su parte, UPCN ya dio el visto bueno a la propuesta este miércoles, con el 52% de sus afiliados votando a favor.

La oferta salarial es la misma tanto para el sector docente como para los estatales, y consiste en un aumento total del 7% para el segundo semestre del año. Ese porcentaje se dividiría en tramos: 1,5% en julio y agosto, y luego un 1% mensual entre septiembre y diciembre. Además, se establecen montos mínimos según las categorías salariales.

Los representantes de Amsafé, Sadop y UDA, los gremios que agrupan a los docentes de la provincia, expresaron su rechazo inicial a la propuesta, calificándola de insuficiente frente al contexto económico actual.

La definición oficial de los gremios llegará este jueves: Amsafé comunicará su postura a las 12 del mediodía, seguida por Sadop a las 19.30. UDA, en tanto, informará su decisión el viernes.

En el ámbito de los trabajadores de la administración central, aún resta conocer la respuesta de ATE, que también dará a conocer su resolución este jueves al mediodía.

Mientras tanto, UPCN ya aceptó la propuesta, luego de realizar una votación entre sus afiliados.