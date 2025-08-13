En vivo

Sociedad

Estatales aceptaron la propuesta salarial del Gobierno provincial

Con un 52% de votos afirmativos, los empleados públicos de la administración central aprobaron la oferta presentada el 11 de agosto. El gremio advirtió que podría pedir su revisión si cambia el contexto económico.

13/08/2025 | 15:52Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Estatales aceptaron la propuesta salarial del Gobierno provincial

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) informó que, tras la votación de sus afiliados, fue aceptada por mayoría la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo Provincial el pasado 11 de agosto en el marco de la Paritaria Central para empleados públicos de la administración central.

Del total de sufragios, el 52% votó a favor y el 48% se manifestó en contra. El acuerdo incluye incentivos laborales para asistentes escolares y para el personal de la comunidad hospitalaria y asistencial.

Desde el sindicato señalaron que el sector atraviesa un escenario nacional de “alta complejidad” y advirtieron que, si las variables macroeconómicas proyectadas se modifican, solicitarán reabrir la discusión paritaria.

Lectura rápida

¿Qué se aprobó? La propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo Provincial fue aceptada por la mayoría de los afiliados de la UPCN.

¿Quiénes votaron? Los afiliados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) votaron sobre la propuesta salarial.

¿Cuándo se presentó la propuesta? La propuesta salarial fue presentada el 11 de agosto.

¿Dónde se aplica el acuerdo? El acuerdo se aplica a empleados públicos de la administración central en el marco de la Paritaria Central.

¿Por qué se podría reabrir la discusión paritaria? Si las variables macroeconómicas proyectadas se modifican, la UPCN solicitará reabrir la discusión paritaria.

