Estatales aceptaron la propuesta salarial del Gobierno provincial

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) informó que, tras la votación de sus afiliados, fue aceptada por mayoría la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo Provincial el pasado 11 de agosto en el marco de la Paritaria Central para empleados públicos de la administración central.

Del total de sufragios, el 52% votó a favor y el 48% se manifestó en contra. El acuerdo incluye incentivos laborales para asistentes escolares y para el personal de la comunidad hospitalaria y asistencial.

Desde el sindicato señalaron que el sector atraviesa un escenario nacional de “alta complejidad” y advirtieron que, si las variables macroeconómicas proyectadas se modifican, solicitarán reabrir la discusión paritaria.