La Selección argentina busca rival tras la caída de los duelos ante México

FOTO: Se cayeron los duelos ante México y la Selección argentina busca rival para la gira por EEUU. (Foto NA: @Argentina)

La Selección argentina disputará dos partidos amistosos entre el 8 y 14 de octubre a modo preparación de cara al Mundial 2026 con sedes confirmados en Estados Unidos, más precisamente en Chicago y Nueva Jersey.

Si bien en un principio el rival para dicha fecha FIFA sería México, se dio a conocer que finalmente los amistosos no se llevarán a cabo por lo que La Albiceleste deberá buscar un nuevo contrincante.

Lo que sí está claro es que al conjunto comandado por Lionel Scaloni le espera un segundo semestre del 2025 cargado de acción. El entrenador del combinado nacional quiere que los jugadores lleguen en óptimas condiciones y con el mayor rodaje posible para la próxima cita mundialista, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

En primer lugar, afrontará en septiembre los dos partidos restantes de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador, con la clasificación y el primer puesto asegurados, por lo que ambos cruces servirían para probar aquellos futbolistas que podrían completar la nómina para la Copa del Mundo.

Más adelante, dirá presente en suelo estadounidense, más precisamente en Chicago y Nueva Jersey, para disputar dos partidos amistosos con rival a confirmar ante la negativa del cuadro mexicano.

Por último, la Selección argentina tendrá en noviembre dos encuentros programados ante Angola y Qatar, ambos en condición de visitante. Tras los enfrentamientos, el elenco albiceleste prestará completa atención al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Las Vegas.