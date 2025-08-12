La ciencia como motor de desarrollo: cuando lo que es caro es la ignorancia

FOTO: Dumbo, una de las estrellas de la expedición.

La ciencia aplicada es el pilar del desarrollo de cualquier nación que aspire a la soberanía y al progreso.

En Argentina, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) lo demuestra con su reciente expedición al Cañón de Mar del Plata, un hito que captó la atención mundial y fue financiado por la fundación Schmidt Ocean Institute.

Es decir, no le costó nada a Argentina.

Sin embargo, los recortes impuestos por el gobierno de Javier Milei amenazan con desmantelar este motor de innovación, comprometiendo el futuro del país.

Algunos recordarán informes sobre investigaciones absurdas por las que se pagaba en el Conicet.

Es cierto, eso ocurría, pero no debería opacar lo que hemos visto en estos días.

En todo caso, se trata de gestionar bien los recursos, no de eliminarlos.

La expedición “Talud Continental IV” exploró un ecosistema submarino a 4.000 metros de profundidad frente a la costa bonaerense.

Con tecnología de punta, científicos del Conicet transmitieron en vivo imágenes de especies desconocidas, como el pulpo “Dumbo”, alcanzando millones de visualizaciones en YouTube.

Este trabajo no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad del Atlántico Sur, sino que refuerza la soberanía argentina sobre su plataforma continental y abre oportunidades para la conservación y el desarrollo sostenible.

Es un ejemplo claro de cómo la ciencia aplicada genera valor estratégico, desde la protección de recursos hasta la innovación tecnológica.

Sin embargo, mientras estas imágenes maravillaban al mundo, el Conicet enfrenta una crisis sin precedentes.

Desde que Milei asumió en diciembre de 2023, el sector científico ha perdido más de 4.000 empleos, un 5,5% del total, según el grupo Economía Política Ciencia.

El Conicet, que representa el 36% de estas pérdidas, vio caer su número de investigadores de 12.176 en 2023 a 11.868 en 2024, la primera disminución en 17 años.

Además, la inversión en ciencia se redujo al 0,15% del PBI en 2025, un mínimo histórico, frente al 0,31% promedio de años anteriores.

La Resolución 10/2025, publicada en enero, oficializó el cierre de programas científicos, priorizando áreas como minería y agroindustria, mientras se descartan investigaciones en ciencias sociales y medio ambiente.

Esto, sumado a la parálisis de proyectos y la falta de ingresos a la carrera de investigador, ha generado un éxodo de talentos.

La ciencia no es un lujo, es una inversión.

Como dijo Bernardo Houssay, Nobel y fundador del Conicet, “la ciencia no es cara; cara es la ignorancia”.

Los recortes, lejos de optimizar recursos, hipotecan el futuro, condenando a Argentina a la dependencia tecnológica.