Insólito: la Primera Nacional se "devoró" 30 técnicos en 26 fechas

Por Gabriel Rodríguez

Por Gabriel Rodríguez.

La Primera Nacional es una auténtica "picadora de carne". Pasan los años y nada cambia o todo empeora porque la mayoría de los entrenadores que arrancan la pretemporada no llegan al final.

En 26 fechas de la máxima categoría de ascenso y a ocho del final de la etapa regular, se fueron ¡30 técnicos!, un número que grafica que el viejo Nacional B tiene más entrenadores cesados que jornadas disputadas.

La comparación inmediata anterior es con la temporada 2024, que tuvo 45 técnicos afuera del circuito en 38 clubes (dos más que ahora), de los cuales 30 cambiaron de mando en 38 jornadas, es decir un 78% y un Estudiantes de Río Cuarto que tuvo el récord con cuatro distintos: Gustavo Raggio, Fernando Stagnari, Alexis Mateo y Alberto Salomón.

La temporada 2025 no le va en zaga ya que 23 equipos de los 36 modificaron su cabeza de grupo, un 63% y todo bajo un contexto que vio pasar 30 entrenadores en 26 fechas. Ocho de los clubes van por su tercer cuerpo técnico, pero terminarán siendo nueve: Almirante Brown, Alvarado, Talleres de Remedios de Escalada, Defensores Unidos, Racing, Nueva Chicago, Almagro, Colón y Quilmes.

En ese contexto, la insólita situación, que no registra antecedentes, potencia la preocupación en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), que trabaja en un proyecto con AFA para evitar algunas de las irregularidades que se vislumbran.

¿Cuál sería la idea? Encontrar la solución a un tema que atenta contra la estabilidad laboral de los entrenadores. Por ejemplo, que un club no pueda tener más de dos en un año si no asume los compromisos de pago con el técnico previamente echado.

Por Chicago pasaron Rodrigo Braña que duró hasta la 3ª fecha y Walter Perazzo hasta la 17ª, para quedarse -por ahora- con Gastón Lotito.

En Alvarado estuvieron Alexis Mateo hasta la 5ª y Pablo Quatrocchi hasta la 17ª, y hoy comanda Marcelo Vázquez quien empezó el año en Guemes.

Talleres de Remedios de Escalada tuvo a Cristian Tula hasta la 6ª y Martin Rolón hasta la 16ª, hasta encontrar a Jorge Vivaldo.

Defensores Unidos de Zárate empezó con Mauricio Gigante quien duró hasta la 7ª y siguió con el uruguayo Felipe de la Riva hasta la 18ª, para llegar a Santiago Davio.

Almirante Brown comenzó con Fabián Nardozza quien se marchó tras la 7ª fecha, rápidamente anunció a Walter Erviti quien luego no asumió y Guillermo Sezurak tomó su lugar hasta la 24ª jornada, momento en el que Erviti pasó a ser manager y nombró a Rodrigo Alonso quien ya estuvo en 2024.

Racing inició el año con Diego Cochas, quien se marchó después de la 10ª para darle pase a Héctor Arzubialde hasta la 19ª y tener la vuelta de Hernán Medina.

Almagro tuvo a Lucas Sparapani hasta la 10ª y Jorge Cordon hasta la 26ª, y en las últimas horas contrató a Andrés Montenegro quien viene de dirigir a Estudiantes de Buenos Aires.

Por Colón pasaron Ariel "el Pata" Pereyra hasta la 11ª, y después hasta la 20ª Andrés Yllana, quien venía de no ganar un partido en Aldosivi hasta la 20ª. Interinamente lo dirige Martín Minella.

El noveno en discordia es Quilmes que empezó con Sergio Rondina, cesanteado en la 18ª fecha y continuó con Aldo Duscher, quien se marchó en las últimas horas. Su reemplazante será el tercer técnico del "Cervecero" en el año.

Con dos entrenadores -hasta aquí- se encuentran Arsenal (Martín Rolón hasta la 6ª y Darío Franco, actualmente); Temperley (Aníbal Biggeri hasta la 7ª y Darío Forestello); Guemes (Marcelo Vázquez hasta la 6ª y Pablo Martel). Martel viene de dirigir un tiempo largo a Sarmiento de La Banda y es el cuñado del tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

San Miguel probó con Sebastián Battaglia hasta la 11ª, hasta contratar nuevamente a Gustavo Coleoni. Central Norte tuvo a Víctor Riggio hasta la 13ª y hoy lo orienta Pablo Fornasari, quien fue ayudante de Diego Dabove en Instituto.

En Mitre estuvo primero Mario Sciaqua hasta la 17ª y hoy lo dirige Gabriel Schurrer. Deportivo Maipú inició con Juan Manuel Sara hasta la 19ª y hoy lo sustituye Alexis Mateo. Ferro, que no gana hace 10 partidos y está a dos puntos del descenso, tuvo a Alfredo Grelak hasta la 19ª y ahora ve peligrar su permanencia con el "Huevo" Rondina.

Estudiantes de Caseros comenzó con Andrés "Lobo" Montenegro hasta la 20ª, hasta que lo reemplazó Juan Manuel Sara, quien llega desde Maipú. All Boys pasó por Mariano Campodònico hasta la 21ª y hoy tiene a Aníbal Biggeri, quien empezó en Temperley. San Telmo cambió a César Monasterio tras la 23ª jornada por José María Bianco.

Gimnasia de Mendoza tuvo a Ezequiel Medrán hasta la 23ª y su reemplazo es Ariel Broggi. Defensores de Belgrano pasó por Carlos Mayor hasta la 24ª y hoy lo orienta Fabián Nardozza; mientras que San Martín de Tucumán empezó con Ariel Martos, quien se fue tras la 24ª fecha para ser reemplazado por Mariano Campodónico.

Las fechas en las que más entrenadores dejaron su cargo fueron la 7ª, 10ª, 17ª, 19ª y 24ª, todos con tres.

Además, ocho de los técnicos están dirigiendo su segundo equipo en la temporada: Rolón (Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada); Marcelo Vázquez (Guemes y Alvarado); Sergio Rondina (Quilmes y Ferro); Juan Sara (Maipú y Estudiantes de Buenos Aires).

Además, Aníbal Biggeri (Temperley y All Boys); Mariano Campodónico (All Boys y San Martín de Tucumán); Fabián Nardozza (Almirante Brown y Defensores de Belgrano); y Andrés Montenegro (Estudiantes de Buenos Aires y Almagro).