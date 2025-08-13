Yuyito González se mostró entusiasmada por volver a encontrar el amor tras su ruptura
La conductora y ex vedette se reconoció con ánimos de volver a encontrar el amor.
13/08/2025 | 17:43Redacción Cadena 3
FOTO: “Me encantaría estar en pareja”: Yuyito González a cuatro meses de su ruptura con Javier Milei
La ex vedette y conductora Amalia “Yuyito” González reconoció que tiene intenciones de “estar en pareja” a sólo cuatro meses de la ruptura de su noviazgo con el presidente Javier Milei y se mostró entusiasmada por conocer a alguien que la “impacte”.
En diálogo con el periodista Fede Flowers, la presentadora del magazine matutino sostuvo: ”Estoy súper bien. Estoy soltera, pero me encantaría estar en pareja porque reconecté con esto de estar en pareja después de muchos años donde me situé para mí sola y mi familia”.
“La visión de compartir e intercambiar con un otro me puso en un rol que me gustó mucho y se me encendió el motor. Recibo mensajes, pero mi manera de conectar es más personal o me tiene que impactar de esa manera”, concluyó González.
“Yuyito” y el jefe de Estado terminaron su relación el pasado 13 de abril, con un vínculo de sólo once meses, luego de que el presidente finalizó, a su vez, un noviazgo también breve con la cómica Fátima Flórez quien confirmó que el mismo mandatario irá ver su obra en Las Vegas durante el próximo mes de septiembre.
Lectura rápida
¿Qué quiere Yuyito González? La conductora desea reencontrarse con el amor tras su reciente ruptura.
¿Con quién tuvo una relación? Estuvo en pareja con el presidente Javier Milei.
¿Cuándo terminó su relación? Su noviazgo concluyó el 13 de abril de este año.
¿Quién más está involucrado? Fátima Flórez también tuvo una relación breve con Milei.
¿Qué busca González? Le gustaría conocer a alguien que la impacte personalmente.
[Fuente: Noticias Argentinas]