En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

El 31 de agosto finaliza el boleto gratis para personal de salud y de seguridad

Lo anunció en Cadena 3 el subsecretario de movilidad urbana, Eduardo Ramírez.

13/08/2025 | 09:27Redacción Cadena 3

FOTO: El 31 de agosto finaliza el boleto gratis para personal de salud y de seguridad.

  1.

    Audio. El 31 de agosto finaliza el boleto gratis para personal de salud y de seguridad

    Radioinforme 3

    Episodios

El 31 de agosto finaliza el beneficio de boletos gratuitos para el personal de salud y seguridad en Córdoba, según confirmó en Cadena 3 Eduardo Ramírez, subsecretario de movilidad urbana de la municipalidad.

"Para los trabajadores de salud y guardia de seguridad, sus programas continúan según lo establecido, con fecha de vencimiento del 31 de agosto", indicó Ramírez. La posibilidad de una prórroga queda abierta, pero por el momento indicó que no hay novedades al respecto.

Además, el funcionario recordó que el 30 de septiembre concluirá la convivencia de los sistemas Sube y RedBus en la ciudad. Y completó: "Las tarjetas Sube vienen entregándose de buena manera, más de 200.000 tarjetas entregadas, así que esperemos cumplir con los plazos establecidos".

Esta decisión se produce tras varias consultas de los ciudadanos sobre el futuro de los boletos que fueron otorgados durante la pandemia al personal sanitario y de seguridad, que ahora enfrentan su revocación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Cuándo finaliza el beneficio de boletos gratuitos? El 31 de agosto.

¿Quién confirmó la información sobre los boletos? Eduardo Ramírez, subsecretario de movilidad urbana de la municipalidad.

¿Qué sistemas concluirán el 30 de septiembre? La convivencia de los sistemas Sube y RedBus.

¿Cuántas tarjetas Sube se han entregado? Más de 200.000 tarjetas.

¿Por qué se revocan los boletos gratuitos? Debido a que fueron otorgados durante la pandemia y ahora enfrentan su revocación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho