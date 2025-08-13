FOTO: El 31 de agosto finaliza el boleto gratis para personal de salud y de seguridad.

El 31 de agosto finaliza el beneficio de boletos gratuitos para el personal de salud y seguridad en Córdoba, según confirmó en Cadena 3 Eduardo Ramírez, subsecretario de movilidad urbana de la municipalidad.

"Para los trabajadores de salud y guardia de seguridad, sus programas continúan según lo establecido, con fecha de vencimiento del 31 de agosto", indicó Ramírez. La posibilidad de una prórroga queda abierta, pero por el momento indicó que no hay novedades al respecto.

Además, el funcionario recordó que el 30 de septiembre concluirá la convivencia de los sistemas Sube y RedBus en la ciudad. Y completó: "Las tarjetas Sube vienen entregándose de buena manera, más de 200.000 tarjetas entregadas, así que esperemos cumplir con los plazos establecidos".

Esta decisión se produce tras varias consultas de los ciudadanos sobre el futuro de los boletos que fueron otorgados durante la pandemia al personal sanitario y de seguridad, que ahora enfrentan su revocación.

Informe de Lucía González.